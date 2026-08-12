Meglepő sorminta a lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az augusztus 12-én megtartott 33. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 4 (négy)
- 12 (tizenkettő)
- 14 (tizennégy)
- 24 (huszonnégy)
- 26 (huszonhat)
- 27 (huszonhét)
- 29 (huszonkilenc)
Második számsorsolás:
- 1 (egy)
- 4 (négy)
- 8 (nyolc)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 31 (harmincegy)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 380 895 forint;
- 5 találatos szelvény 2738 darab, nyereményük egyenként 8905 forint;
- 4 találatos szelvény 37 728 darab, nyereményük egyenként 2910 forint.
A következő sorsoláson 720 millió forint lesz a főnyeremény.