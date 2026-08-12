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Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Meglepő sorminta a lottón

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a Skandináv lottón. A húzás „egy sima, egy fordított” lett: az első sorsoláson a számok közül öt páros, két páratlan, a másodikon fordítva: öt páratlan, két páros.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint az augusztus 12-én megtartott 33. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 4 (négy)
  • 12 (tizenkettő)
  • 14 (tizennégy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 26 (huszonhat)
  • 27 (huszonhét)
  • 29 (huszonkilenc)

Második számsorsolás:

  • 1 (egy)
  • 4 (négy)
  • 8 (nyolc)
  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 31 (harmincegy)
  • 33 (harminchárom)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 380 895 forint;
  • 5 találatos szelvény 2738 darab, nyereményük egyenként 8905 forint;
  • 4 találatos szelvény 37 728 darab, nyereményük egyenként 2910 forint.

A következő sorsoláson 720 millió forint lesz a főnyeremény.

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