A Kárpátokra nézve is van bőven tanulsága a kolumbiai földrengésnek

Kolumbiában és Venezuelában is földrengések pusztítanak manapság, az időbeni és látszólagos földrajzi közelség ellenére viszont a két ország egy-egy tragédiájának nincs köze egymáshoz, mivel geológiailag más adottságaik vannak; a földrengések tehát különböző helyszíneken és okokból pattantak ki.

Mint Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára az InfoRádióban elmondta, a legfrissebb, kolumbiai az idei évben már a tizedik, 7-es magnitúdójúnál erősebb földrengés volt, ami még az „átlagba belefér”, mert 10-15 ilyen van évente, igaz, még alig múlt el az év fele.

„Kolumbiában egy olyan földrengés történt, amely nagy, több mint 100 kilométeres mélységben pattant ki. Ennek a következménye kettős volt: egyrészt nagy területen lehetett érezni, másrészt azért nem volt akkora nagy hatása, mint ha ez közelebb történt volna, mint akár Venezuelában. A kolumbiai nagyon másfajta földrengés volt” – vázolta a tudós.

Hogy sokan halnak meg egy-egy földrengésben, annak egyik kulcsfontosságú oka, hogy milyen az adott helyen a népsűrűség, illetve az, hogy a rengésekre az épületeketet mennyire készítik fel, Kolumbiában ez említése szerint korátozottan volt jellemző; „az egyetlen védekezési lehetőség a földrengésekkel szemben, az az, hogy azonosítani kell a valószínű előfordulási helyeket. Ehhez kell a geológia, kell a geofizika, másrészről pedig úgy építkezni, hogy az ellenálljon az ilyen földrengéseknek”.

Kolumbia tragédiája A kolumbiai hatóságok szerdán 241-ről 216-ra módosították a hétfői súlyos földrengés halálos áldozatainak számát. A katonákból, tűzoltókból és önkéntesekből álló mentőcsapatok továbbra is áldozatok után kutatnak az összedőlt épületek romjai között. Pereirában és Caliban darukat, keresőkutyákat és nehézgépeket is bevetettek, miközben önkéntesek emberi láncokat alkotva kézzel távolították el a törmeléket. A mentőalakulatok kedden élve emeltek ki a romok alól egy 32 éves nőt. Élve mentettek ki egy mintegy kéthónapos csecsemőt és édesapját is egy összedőlt ötemeletes épület romjai alól. A kolumbiai média beszámolói szerint a férfi testével védte gyermekét, amikor az épület összeomlott. A 7,4-es erősségű földrengés epicentruma a Csendes-óceáni partvidéken fekvő, szegényebb Chocó megye San José del Palmar településének közelében volt. Több városban és településen több mint száz lakó- és irodaépület omlott össze. (MTI)

Mint magyarázta, Kolumbia területén olyan kőzetalábukás történik, amely meglehetősen különleges helyzetet ad; mindannyian emlékezhetünk iskolai tanulmányainkból, mi történik, amikor a csendes-óceáni kőzetlemez a dél-amerikai szárazföldi alá bukik, ez hozta egyébként létre fiatal lánchegységként magát az Andokot is, amely Dél-Amerika nyugati partján végighúzódik északról délre. A kőzetlemezek egymás melletti mozgása, összefeszülése okoz földrengést, vulkánkitörést egyaránt, akár 100 kilométeres mélységből is.

A venezuelai helyszín nem ilyen, Dél-Amerika északi partján fekszik, ott a karabi térség lemeztektonikai helyzetéhez kapcsolható mozgás történt, az egyik eseményből nem következik tehát a másik, nincs összefüggés sem.

Sokkal közelebb!

Van viszont tanulság bőven, mivel a tudósok geológiai, geofizikai ismereteik birtokában és szeizmológiai észlelések alapján világszerte vizsgálják a konkrét eseményeket, az adott helyszínekre vonatkozó specifikumokat, az ezekből kiadódó statisztikákat, és készítenek ezek alapján rizikóelemzést.

E mentén mutatott rá arra, hogy nagy mélységből érkező földrengésekre van közelmúltbeli példa a Kárpátokban is, Románia területén, a Kárpát-kanyarban, Vrancea térségében, ahol 4,5-ös magnitúdót jegyeztek fel 140 kilométeres mélységből érkező rengésnél.

„Na most, itt 1977-ben volt egy olyan földrengés, amely Bukarestet nagyon-nagyon keményen érintette. A '80-as években is volt, és statisztikailag azt látjuk a földrengések mintázatából, hogy

a közeljövőben is valószínűsíthető egy hasonló földrengés. Mit lehet ilyenkor tenni? Fel kell készülni rá, román kollégák ezt nagyon komolyan is veszik, és próbálják felkészíteni a lakosságot és a döntéshozókat is, hogy ilyen lehet,

át kell nézni, hogy az épületek mennyire ellenállók, és a lakosság is tudja azt, hogy mit kell csinálni” – mutatott rá.

30 másodperc az élet

A XXI. század óriási eredményének tartja a földrengés elleni védekezés szempontjából a korai előrejelzést, ami azt jelenti, hogy a földrengések különböző rengéshullámai alapján már lehet látni az első, még nem pusztító hullámot, amely alapján applikációs és SMS-értesítés küldhető ki, így legalább egy 30-60 másodperces esély van az élet megvédésére a lakosságnak. Fél perc pedig nagyon sok mindenre elég lehet, ha az emberek felkészültek, Harangi Szabolcs szerint. Ilyen korai figyelmeztetési rendszerek működnek Kaliforniában, Japánban és Tajvanon is, egyre több helyen.

A cikk Kántor Viola interjúja alapján készült.