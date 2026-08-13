Sürgős Windows-frissítés jött, ezt a hibát kellett azonnal javítani

A Windows 11-re és a hosszabbított támogatással rendelkező Windows 10-re kiadott frissítéssel foltozott biztonsági rések közül egyet már aktívan kihasználtak a rosszindulatú felek, kettő pedig már szintén ismert nulladik napi hiba volt a hackerek előtt – írja a hvg.hu.

Mint a Bleeping Computer kifejti, a továbbiak között

javított még a Microsoft 42 kritikus hibát is, amelyek közül 37 távoli kódfuttatást, 5 pedig jogosultság-emelést tett lehetővé.

Az elérhető frissítéseket minden támogatott Windows-verzióban a Gépház – Windows Update menüponton belül keresheti meg, majd töltheti le. A telepítésükhöz szükség van a számítógép újraindítására is – biztonsági frissítések esetén rendszerint legfeljebb néhány perc az egész.

A Microsoft július elején közölte, hogy a jövőben sokkal több biztonsági rést foltozhatnak be a Windows operációs rendszerekhez kiadott frissítések, köszönhetően például az AI alkalmazásának is a hibák feltárásában.