Önnek is járhat a 100 ezer forint: mutatjuk, mikor és hogyan igényelhető

A Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter által jegyzett rendelet szerint azok a termelők jogosultak az előlegre, akik határidőre és teljes egészében megfizették a 2026. évi kárenyhítési hozzájárulást, és az agrárkár-megállapító szerv szerint a károsodott szőlő- vagy gyümölcsterületük eléri az egységes kérelemben bejelentett terület legalább felét.

További feltétel, hogy a fagy vagy a jégeső – ha pedig mindkettő károsított, a nagyobb kárt okozó esemény – miatt várható átlagos hozamcsökkenés elérje az 50 százalékot.

A kárenyhítési előleg iránti kérelmeket augusztus 24. és szeptember 6. között lehet elektronikusan benyújtani az erre kialakított felületen. Az agrárkár-enyhítési szerv legkésőbb október 15-éig dönt a kérelmekről, a megítélt összeget pedig a döntés közlését követő öt napon belül folyósítja – írja az economx.hu.

Az előleg összege a károsodott terület után hektáronként 100 ezer forint. Ha a rendelkezésre álló forrás nem fedezi valamennyi jogos igényt, az összeget arányosan csökkentik.

A rendelet indoklása szerint az elmúlt években a szélsőséges időjárás jelentős mezőgazdasági károkat okozott, a helyzet pedig 2026-ban tovább romlott. A tavaszi faggyal érintett területek nagysága júniusig meghaladta az előző évit, a június 15-éig bekövetkezett jégesők pedig különösen a szőlő- és gyümölcsültetvényekben okoztak jelentős károkat.