ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.56
usd:
315.86
bux:
150381.6
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Több évtizede nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-jén reggel. A térségben lévő több mint 23 ezer hektár szőlőültetvény közel 80 százaléka szenvedett 100 százalékos tavaszi fagykárt – mondta az InfoRádióban Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnökétől.
Nyitókép: Getty Images/Vicki Smith

Önnek is járhat a 100 ezer forint: mutatjuk, mikor és hogyan igényelhető

Infostart

Hektáronként 100 ezer forintos kárenyhítési előleget igényelhetnek azok a jelentősen károsodott szőlő- és gyümölcstermelők, akiknek 2026-ban a tavaszi fagy vagy június 15-éig a jégeső okozott kárt – derül ki a Magyar Közlöny kedden megjelent, szerdán hatályba lépett rendeletéből.

A Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter által jegyzett rendelet szerint azok a termelők jogosultak az előlegre, akik határidőre és teljes egészében megfizették a 2026. évi kárenyhítési hozzájárulást, és az agrárkár-megállapító szerv szerint a károsodott szőlő- vagy gyümölcsterületük eléri az egységes kérelemben bejelentett terület legalább felét.

További feltétel, hogy a fagy vagy a jégeső – ha pedig mindkettő károsított, a nagyobb kárt okozó esemény – miatt várható átlagos hozamcsökkenés elérje az 50 százalékot.

A kárenyhítési előleg iránti kérelmeket augusztus 24. és szeptember 6. között lehet elektronikusan benyújtani az erre kialakított felületen. Az agrárkár-enyhítési szerv legkésőbb október 15-éig dönt a kérelmekről, a megítélt összeget pedig a döntés közlését követő öt napon belül folyósítja – írja az economx.hu.

Az előleg összege a károsodott terület után hektáronként 100 ezer forint. Ha a rendelkezésre álló forrás nem fedezi valamennyi jogos igényt, az összeget arányosan csökkentik.

A rendelet indoklása szerint az elmúlt években a szélsőséges időjárás jelentős mezőgazdasági károkat okozott, a helyzet pedig 2026-ban tovább romlott. A tavaszi faggyal érintett területek nagysága júniusig meghaladta az előző évit, a június 15-éig bekövetkezett jégesők pedig különösen a szőlő- és gyümölcsültetvényekben okoztak jelentős károkat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Önnek is járhat a 100 ezer forint: mutatjuk, mikor és hogyan igényelhető

fagykár

agrárminisztérium

kárenyhítés

bóna szabolcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói magyarázatot várnak a tervezett tulajdonátruházással kapcsolatban

A Liverpool szurkolói csoportja, a Spirit of Shankly (SoS) magyarázatot követel a klubtól, miután olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Jeff Bezos, az Amazon alapítója tagja annak a konzorciumnak, amely jelentős kisebbségi részesedés megszerzésére készül. A csoport komoly aggodalommal figyeli, milyen hatással lehetnek az új befektetők a jelentős döntésekre.
Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról az atomerőműnél

Rendkívüli intézkedést jelentett be Magyar Péter Paksról az atomerőműnél

Egy dunai fenékküszöb azonnali építését rendelte el a kormány hosszú távú megoldásként, és készenlétbe helyeztek két 80 méteres bárkát, amit ideiglenes intézkedésként elsüllyesztenek, ha kell, a Duna vízszintjének emelése érdekében – jelentette be a miniszterelnök, ismertetve a részleteket is.
 

Paks alpolgármestere: szakmai döntés kell a Duna vízállása ügyében, nem politikai

„Valamilyen hűtőtornyos megoldás” – a teljes szakma Paks 1 és 2 komplex hűthetőségén dolgozik

VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rábólintott a hatóság: cseh hadiipari vállalat vásárolja be magát a Rábába

Rábólintott a hatóság: cseh hadiipari vállalat vásárolja be magát a Rábába

Újabb fontos hatósági akadály hárult el a 4iG és a cseh CSG Defence együttműködése elől: az osztrák versenyhatóság is jóváhagyta a CSG részesedésszerzését a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defence Systemsben. A döntéssel a Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Termékvisszahívás: te is ilyen dobozos tejet vettél az Aldiban? Ne idd meg, jobban jársz

Termékvisszahívás: te is ilyen dobozos tejet vettél az Aldiban? Ne idd meg, jobban jársz

Az Aldi Magyarország visszahívja egyik saját márkás tejtermékét, mert savanyú ízt tapasztalhatnak a vásárlók elfogyasztásakor.

BBC
Business Sport Travel Science
Israeli settlers besieging Palestinian families in West Bank village

Israeli settlers besieging Palestinian families in West Bank village

Israeli security forces have reportedly withdrawn and about a dozen settlers are said to remain at the site where two families have been besieged since Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 10:31
Gyászol a magyar üzleti világ: elhunyt Kis Ervin Egon
2026. augusztus 12. 09:25
Inflációs és albérletválság tombol Romániában
×
×