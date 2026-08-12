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Woman judge hand holding gavel to bang on sounding block in the court room.
Nyitókép: Nathaphat/Getty Images

„Szerverlefoglalás”: meg kell ismételni a kényszerintézkedést, itt a Legfőbb Ügyészség döntése és Havasi Bertalan reagálása

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A Fidesz szervereit biztosító központban a Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos ügyben jártak a hatóságok, elvitték a számítógépeket.

Elutasította a Legfőbb Ügyészség a Fidesz egyes, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Július 21-én a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség „nyomozati cselekményt” folytatott le a Fidesz szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója erről azt írta: az ügyészség nyomozói megjelentek a központban, „azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”.

A Legfőbb Ügyészség közölte: szakfőosztálya elutasította a Fidesz – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett – panaszait a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen.

A szakfőosztály ugyanakkor

helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget

– tették hozzá.

A vármegyei főügyészség azért rendelt el júliusban kutatást a Fidesz szervereit is tartalmazó adatközpontban, mert megalapozottan feltehető volt, hogy a kutatás az ügyben vizsgált bűncselekmény nyomainak felderítésére vezet.

Ezzel kapcsolatban a Legfőbb Ügyészség azt állapította meg, hogy a vármegyei főügyészség törvényesen rendelte el a kutatásokat, ezért a vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett párt panaszait ebben a vonatkozásban elutasította.

Ugyanakkor helyt adott a lefoglalást elrendelő vármegyei főügyészségi határozatok elleni panaszoknak, ugyanis

az eljárási cselekmények az úgynevezett „fishing expedition”-nek, az az egyfajta adathalászatnak minősíthetők,

ami esetlegesen terhelő adatok vagy információk nem specifikus keresését, illetve az adatok előre meg nem határozható tömegének megszerzését jelenti, amelyből az eljáró hatóság utóbb céljainak megfelelően válogathat.

Ez a módszer mind az uniós, mind a magyar jogban törvénysértőnek számít – közölték.

A teljes adathordozó – ha az nem bizonyítási eszköz – lefoglalásának alapját nem képezheti kizárólag az a tény, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló releváns adatokat tartalmaz. Ehhez szükséges a szerver üzemeltetője vagy tulajdonosa és a bűncselekmény közötti kapcsolat fennállása, hiszen a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja a bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét – fejtette ki a Legfőbb Ügyészség.

Mindemellett a panasszal érintett lefoglalásoknál adatvédelmi problémák is felmerülnek, mivel a lefoglalás olyan személyes adatokat, illetve több olyan személy adatait is érintheti, amelyek nincsenek összefüggésben a büntetőeljárással, vagy amelyek a bűncselekményben és jelen eljárásban nem érintettek. Ennél fogva az ilyen jellegű adatokat eleve ki kellett volna venni a lefoglalásból.

A LÜ mindezek miatt – mivel az elektronikus adatok bizonyítási célból történő biztosítása változatlanul indokolt – az eljárási cselekmények megismétlésére hívta fel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget. Ennek során a már korábban elrendelt elektronikusadat-megőrzésre kötelezés szükséges továbbra is. A maximum három hónapra elrendelhető kényszerintézkedés határideje alatt haladéktalanul meg kell kezdeni az elektronikus adatok előre megtervezett szempontok szerinti átvizsgálását. Ennek eredményeként csak és kizárólag az eljárás tárgyát képező tényálláshoz és időszakhoz köthető adattömeg lefoglalására kerülhet sor.

Helyesen állapította meg tehát az eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség, hogy jelen eljárásban a bizonyítás érdekében a bűncselekményhez köthető elektronikus adatok megőrzése és bizonyítékként való felhasználása nem mellőzhető, azonban erre csak törvényesen kerülhet sor.

Az ügyészség a másodfokú döntése kapcsán hangsúlyozta: az ügyészség kizárólag a büntetőeljárás szabályainak megfelelően, szakmai szempontok szerint járhat el mind a kényszerintézkedések elrendelése, végrehajtása, mind pedig az azokat érintő panaszok elbírálása során – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    „Szerverlefoglalás”: meg kell ismételni a kényszerintézkedést, itt a Legfőbb Ügyészség döntése és Havasi Bertalan reagálása

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