Egy rákos beteg nő a telefonját nézi kemoterápia közben.
Nyitókép: Pexels

Amivantamab, a remény szava: egy injekció áttörést hozhat a rákgyógyításban

Infostart

Nagyon erős eredményekről számoltak be kutatók egy új, háromszoros hatásmechanizmusú rákellenes injekció klinikai vizsgálata után. Olyan betegeket kezeltek sikeresen, akiknél a daganat kiújult vagy áttétet képzett, és akiknél a korábbi kezelések – köztük a kemoterápia és az immunterápia – nem hoztak megfelelő eredményt.

A vizsgálatban alkalmazott készítmény, az amivantamab a betegek több mint harmadánál csökkentette a daganatok méretét, egyes esetekben pedig teljes tumoreltűnést figyeltek meg. A kutatók szerint a hatás több betegnél már heteken belül látványos volt – írja a Portfolio a Guardian alapján.

A 11 országra kiterjedő klinikai vizsgálatban 102 fej-nyaki daganatos beteg vett részt. Közülük 43 betegnél a tumorok összezsugorodtak vagy teljesen eltűntek: 28 esetben jelentős daganatcsökkenést, 15 betegnél pedig teljes eltűnést tapasztaltak az orvosok.

A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette.

Az amivantamabot ma mintegy 60 klinikai vizsgálatban értékelik, elsősorban tüdőrákban, de vizsgálják vastagbél-, agy- és gyomordaganatok esetében is.

A kutatók szerint a szer tüdőrákos betegeknél is hasonlóan biztató eredményeket mutatott.

Az amivantamab három irányból támadja a daganatot.

  • Egyrészt blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely szerepet játszik a tumorok növekedésében,
  • másrészt gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a ráksejtek gyakran használnak a kezelésekkel szembeni ellenállás kialakítására.
  • Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és megtámadja a daganatot.

A kezelés egyik fontos előnye, hogy nem intravénás infúzióként adják be, hanem bőr alá adott injekció formájában. Ez a betegek számára gyorsabb és kényelmesebb kezelést jelenthet, az egészségügyi rendszer számára pedig egyszerűbbé teheti az ellátást, különösen járóbeteg-rendeléseken.

A vizsgálatban a mellékhatások többsége enyhe vagy közepesen súlyos volt, és a betegek kevesebb mint tizedének kellett abbahagynia a kezelést mellékhatások miatt. A terápiát háromhetente alkalmazták.

A kutatók külön kiemelték, hogy a vizsgálatban olyan fej-nyaki daganatos betegek szerepeltek, akiknél a betegség nem HPV-pozitív oropharyngealis laphámrák volt. Ez azért fontos, mert a HPV-hez nem köthető fej-nyaki daganatok általában nehezebben kezelhetők, így ebben a csoportban különösen jelentősnek számítanak a kedvező eredmények.

(Nyitóképünk illusztráció)

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

