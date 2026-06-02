Amivantamab, a remény szava: egy injekció áttörést hozhat a rákgyógyításban

A vizsgálatban alkalmazott készítmény, az amivantamab a betegek több mint harmadánál csökkentette a daganatok méretét, egyes esetekben pedig teljes tumoreltűnést figyeltek meg. A kutatók szerint a hatás több betegnél már heteken belül látványos volt – írja a Portfolio a Guardian alapján.

A 11 országra kiterjedő klinikai vizsgálatban 102 fej-nyaki daganatos beteg vett részt. Közülük 43 betegnél a tumorok összezsugorodtak vagy teljesen eltűntek: 28 esetben jelentős daganatcsökkenést, 15 betegnél pedig teljes eltűnést tapasztaltak az orvosok.

A készítményt a Johnson & Johnson fejlesztette.

Az amivantamabot ma mintegy 60 klinikai vizsgálatban értékelik, elsősorban tüdőrákban, de vizsgálják vastagbél-, agy- és gyomordaganatok esetében is.

A kutatók szerint a szer tüdőrákos betegeknél is hasonlóan biztató eredményeket mutatott.

Az amivantamab három irányból támadja a daganatot.

Egyrészt blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely szerepet játszik a tumorok növekedésében,

másrészt gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a ráksejtek gyakran használnak a kezelésekkel szembeni ellenállás kialakítására.

Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és megtámadja a daganatot.

A kezelés egyik fontos előnye, hogy nem intravénás infúzióként adják be, hanem bőr alá adott injekció formájában. Ez a betegek számára gyorsabb és kényelmesebb kezelést jelenthet, az egészségügyi rendszer számára pedig egyszerűbbé teheti az ellátást, különösen járóbeteg-rendeléseken.

A vizsgálatban a mellékhatások többsége enyhe vagy közepesen súlyos volt, és a betegek kevesebb mint tizedének kellett abbahagynia a kezelést mellékhatások miatt. A terápiát háromhetente alkalmazták.

A kutatók külön kiemelték, hogy a vizsgálatban olyan fej-nyaki daganatos betegek szerepeltek, akiknél a betegség nem HPV-pozitív oropharyngealis laphámrák volt. Ez azért fontos, mert a HPV-hez nem köthető fej-nyaki daganatok általában nehezebben kezelhetők, így ebben a csoportban különösen jelentősnek számítanak a kedvező eredmények.

(Nyitóképünk illusztráció)