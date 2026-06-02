Infostart.hu
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Tyumen, Russia - January 21, 2020: TikTok and Facebook, YouTube application on screen Apple iPhone XR
Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

Kiderült, melyik közösségi oldal teljesített a legjobban és melyik a legrosszabbul

Infostart

A Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube számos esetben nem távolítja el a gyűlöletbeszédet, a saját szabályzatát sértő tartalmakat egy friss európai jelentés szerint.

A gyűlöletbeszéd miatt vizsgált ügyek közel 70 százalékában a platformok döntésével ellentétes következtetésre jutott az Európai Unió által elismert független vitarendező szervezet – írja a vg.hu.

A Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube számos esetben saját szabályzatát sem alkalmazza következetesen, így olyan tartalmak – például a gyűlöletbeszéd – is fennmaradhatnak az oldalakon, amelyek sértik a platformok közösségi irányelveit – erre jutott az Európai Unióban működő Appeals Centre Europe (ACE) vizsgálata. A független szervezet egy év alatt több mint 24 ezer panaszt kapott európai felhasználóktól. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek vizsgálata során pedig arra a megállapításra jutott, hogy az esetek közel 70 százalékában a platformok hibás döntést hoztak, amikor nem távolították el a kifogásolt tartalmat. A vizsgált ügyek között rasszista, antiszemita és más kisebbségi csoportokat célzó tartalmak egyaránt szerepeltek. Az ACE példaként említett olyan Instagram-bejegyzések alatti kommenteket, amelyek fekete futballistákat sértő, rasszista módon ábrázoltak, illetve olyan YouTube-videókat, amelyek antiszemita üzeneteket terjesztettek.

A platformok közül a TikTok teljesített a leggyengébben a vizsgált esetek alapján. Az ACE az esetek 83 százalékában megváltoztatta a szolgáltató döntését. Az Instagramnál ez az arány 74 százalék volt, míg a Facebook és a YouTube valamivel jobb eredményt ért el, de ezeknél is jelentős számban talált kifogásolható döntéseket a szervezet.

Mindent el kell felejteni, amit az európai rangsorokról eddig gondoltunk? Alapjaiban írja át hazánk helyzetét a forint szárnyalása

Jelentősen módosítja Magyarország több fontos gazdasági mutatóját a forint idei szárnyalása: a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája és a Tisza-kormánnyal szembeni gazdaságpolitikai várakozások miatt az euró árfolyama ugyanis a tavalyi 415-ös szintről mostanra a 350-360-as sávba erősödött, ez pedig azt jelenti, hogy a közös pénzben kifejezett értékek nagyot változnak. Mivel sok, nemzetközi összevetésre alkalmas statisztika mértékegysége a piaci árfolyamon átszámított euró, ezek most nagyot változnak. Például az erősödő forint minden egyéb hatástól függetlenül növeli az egy főre jutó GDP euróban mért értékét és csökkenti a GDP-arányos államadósságot, ugyanakkor rontja az ország árversenyképességét.

Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer

Június 1-jétől új kompenzációs rendszer léphet életbe: az építkezések miatti jelentős torlódásokban rekedt autósok részleges vagy akár teljes útdíj-visszatérítésre is jogosultak lehetnek.

Massive Russian attack on cities across Ukraine kills at least nine people

Kyiv Mayor Vitali Klitschko says two high-rise apartment buildings have been hit and there are fears people are trapped under rubble.

2026. június 2. 05:48
Amivantamab, a remény szava: egy injekció áttörést hozhat a rákgyógyításban
2026. június 2. 05:24
Egy hangszóró és egy utas butasága miatt kellett visszafordítani egy repülőjáratot
