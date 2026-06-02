Kiderült, melyik közösségi oldal teljesített a legjobban és melyik a legrosszabbul

A gyűlöletbeszéd miatt vizsgált ügyek közel 70 százalékában a platformok döntésével ellentétes következtetésre jutott az Európai Unió által elismert független vitarendező szervezet – írja a vg.hu.

A Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube számos esetben saját szabályzatát sem alkalmazza következetesen, így olyan tartalmak – például a gyűlöletbeszéd – is fennmaradhatnak az oldalakon, amelyek sértik a platformok közösségi irányelveit – erre jutott az Európai Unióban működő Appeals Centre Europe (ACE) vizsgálata. A független szervezet egy év alatt több mint 24 ezer panaszt kapott európai felhasználóktól. A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ügyek vizsgálata során pedig arra a megállapításra jutott, hogy az esetek közel 70 százalékában a platformok hibás döntést hoztak, amikor nem távolították el a kifogásolt tartalmat. A vizsgált ügyek között rasszista, antiszemita és más kisebbségi csoportokat célzó tartalmak egyaránt szerepeltek. Az ACE példaként említett olyan Instagram-bejegyzések alatti kommenteket, amelyek fekete futballistákat sértő, rasszista módon ábrázoltak, illetve olyan YouTube-videókat, amelyek antiszemita üzeneteket terjesztettek.

A platformok közül a TikTok teljesített a leggyengébben a vizsgált esetek alapján. Az ACE az esetek 83 százalékában megváltoztatta a szolgáltató döntését. Az Instagramnál ez az arány 74 százalék volt, míg a Facebook és a YouTube valamivel jobb eredményt ért el, de ezeknél is jelentős számban talált kifogásolható döntéseket a szervezet.