Napról napra nyár

Vasárnap is sok lesz a napsütés, kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet csak meg az égen. Csapadék nem lesz. Helyenként megélénkülhet északi, északkeleti szél. Fokozódik a nyárias meleg, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet - írja az Időkép.

Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol délen, délkeleten egy-egy jelentéktelen futó zápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Hajnalban 8 és 17, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.