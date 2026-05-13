ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.04
usd:
305.8
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus

Ópusztaszeren ülésezett a kormány, amely elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat – a nap hírei

InfoRádió

Leállítja kormány a védett erdők kitermelését, és még a héten vis maior helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt. Újabb szintre emelnék a NATO-szövetségesek közös védelmét a Bukaresti Kilencek.

Ópusztaszeren ülésezett először a Tisza-kormány, amely még a héten vis maior helyzetet hirdet ki az aszályhelyzet miatt. Az ülésen döntöttek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. A kormányfő az ülés szünetében bejelentette, fenntartják a védett árat az üzemanyagokra. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását is. Magyar Péter bejelentette, a Tisza párt volt kampányfőnöke, Tóth Péter koordinálja majd a titkosszolgálatok munkáját.

A kormány elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat. Magyar Péter kormányfő bejelentette, a támadás miatt Orbán Anita külügyminiszter holnapra berendelte Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 orosz drón érte el Kárpátalja területét. Eközben a dróntámadás miatt Szlovákia biztonsági okokból néhány órára lezárta, majd újra megnyitotta Ukrajnával közös határán az átkelőket.

A miniszterelnök a kormányülés szünetében elmondta, a jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni.

Leállítja kormány a védett erdők kitermelését, és szigorítja az ipari szankciókat - írta Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Eddig törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.

A WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelőshelyettes államtitkára. Gajdos László tárcavezető a Facebookon jelentette be, Sipos Katalin biológus feladata lesz, hogy tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet.

Perger Ágnes óbudai ügyvédet kérte fel kabinetfőnöknek Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke. Kedden vált ismertté, hogy közös megegyezéssel távozott Such György az Országgyűlés főigazgatói posztjáról.

A kormányváltással együtt megszűnt a NAV-elnök megbízatása – erősítette meg a Telex megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV válaszában a törvényi rendelkezésekkel magyarázta a váltást.

Orbán Viktor szerint Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. A volt kormányfő a Tisza-kormány hivatalba lépése alkalmából leltár címén tett közzé egy videót a Facebookon. Kiemelte a korábbi évek rendkívül rossz adataihoz képest jobb idei első negyedéves gazdasági mutatót, és azt mondta: Magyarország gazdasági növekedése ma a második az Európai Unióban.

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz, a Parlament közvetlen közelében – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán megerősítette: nem költözik a kormányzati rezidenciába, hanem marad abban a budai házban, ahol gyermekei is otthon vannak.

A 11. kerületében lévő egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – tudta meg a Népszava Vitézy Dávid tárcavezetőtől. Az Október 23. utcai irodaházat 2022-ben vásárolta meg a magyar állam 6 milliárd 300 millió forintért a Moltól.

Üzemanyagellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek arra az esetre, ha a héten árrés nélkül kellene eladniuk a dízel üzemanyagot. A Mol ezzel szemben hangsúlyozta: Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin is rendelkezésre áll.

Jegyzéket intézett a magyar félhez a varsói külügyminisztérium, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek. A tavaly decemberben Magyarországon politikai menedékjogban részesült volt lengyel politikus jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik.

Az uniós joggal ellentétesnek mondta ki a mezőgazdasági haszonélvezeti jogok törléséért járó magyar kompenzációs szabályozást az Európai Unió Bírósága. A testület szerint a kártalanítás számítása nem nyújt megfelelő jóvátételt, mert kizárólag a földterület törléskori forgalmi értékét veszi figyelembe.

Újabb szintre emelnék a NATO-szövetségesek közös védelmét a Bukaresti Kilencek. A találkozón részt vevő keleti és északi NATO-tagállamok a zárónyilatkozatban hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, és erősíteni fogják védelmi és biztonsági együttműködésüket a NATO teljes keleti szárnyán.

A Kreml szerint a kétoldalú béketárgyalások elkezdéséhez az ukrán elnöknek el kell rendelnie a fegyvernyugvást és a csapatkivonást. Eközben az ukrán ombudsman arról számolt be, hogy Moszkva akadályozza a fogolycserét. Az ukrán tárgyalóküldöttség ugyanis már régen átadta Oroszországnak az amerikai elnök által kezdeményezett fogolycserére vonatkozó listákat.

Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG-import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt.

Megérkezett Kínába az amerikai elnök. A 2 napos tárgyalás középpontjában az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus, a vámháború és az exportkorlátozások állnak. Eközben Kína tiltakozott az Egyesült Államok Tajvannak szánt fegyvereladásai miatt a csúcstalálkozó előtt.

Több mint ezermilliárd dollárba kerülhet az Egyesült Államok tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszere a Kongresszus költségvetési hivatalának becslése szerint. A költségek jelentős részét az űrbe telepített védelmi eszközök fejlesztése és kiépítése tenné ki.

Amerikai sajtóértesülések szerint Irán a hivatalos washingtoni állításokkal szemben továbbra is jelentős rakétaképességekkel rendelkezik. Egy májusi hírszerzési értékelés alapján az iráni mobil rakétaindítók és a rakétaarzenál mintegy 70 százaléka épségben maradhatott.

Csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó Munkáspárton belül – értesült a BBC. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet.

Június végéig kell karanténban maradniuk a hantavírusos turistáknak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója szerint erre azért van szükség, mert a kórokozónak igen hosszú a lappangási ideje, akár 6 hét is lehet.

Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón Bordeaux-ban vírusfertőzés gyanúja miatt. Egy 90 év körüli turista meghalt, és mintegy 50 utasnak vannak gyomor- és bélhurutra utaló tünetei. Az első tesztek nem mutatták ki a noro-vírust, de a bordeaux-i kórházban még további vizsgálatokat végeznek el.

Megnyílt a 79. cannes-i filmfesztivál, a rendezvényt Jane Fonda amerikai és Gong Li kínai színésznő nyitotta meg. A fesztivál tiszteletbeli Arany Pálmával tüntette ki életművéért Peter Jackson új-zélandi rendezőt, A Gyűrűk Ura-trilógia alkotóját.

Kezdőlap    Belföld    Ópusztaszeren ülésezett a kormány, amely elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Fontos adat jött Amerikából - Vegyesen teljesítettek a tőzsdék

Mérsékelt optimizmus látszott ma kezdetben a piacokon, az ázsiai tőzsdék többnyire emelkedtek reggel és az európai indexek is erősödéssel kezdték a napot. Napközben azonban mérséklődtek a pluszok. Az amerikai tőzsdék vegyesen teljesítettek. Az iráni helyzet mellett a befektetők figyelme Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök talákozójára irányult, emellett délután érkezett egy amerikai adat, ami az inflációs nyomás erősödésére utalt. A budapesti tőzsdén a Magyar Telekom részvényeit volt érdemes figyelni, a társaság ugyanis tegnap, piaczárás után tette közzé első negyedéves számait és bejelentette, hogy júliustól visszavezeti az inflációkövető díjkorrekciót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 21:49
Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról
2026. május 13. 21:01
Földrengés volt Nagykanizsa térségében
×
×