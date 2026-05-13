Ópusztaszeren ülésezett a kormány, amely elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat – a nap hírei

Ópusztaszeren ülésezett először a Tisza-kormány, amely még a héten vis maior helyzetet hirdet ki az aszályhelyzet miatt. Az ülésen döntöttek a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. A kormányfő az ülés szünetében bejelentette, fenntartják a védett árat az üzemanyagokra. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását is. Magyar Péter bejelentette, a Tisza párt volt kampányfőnöke, Tóth Péter koordinálja majd a titkosszolgálatok munkáját.

A kormány elítélte a Kárpátalját elért orosz dróntámadásokat. Magyar Péter kormányfő bejelentette, a támadás miatt Orbán Anita külügyminiszter holnapra berendelte Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 orosz drón érte el Kárpátalja területét. Eközben a dróntámadás miatt Szlovákia biztonsági okokból néhány órára lezárta, majd újra megnyitotta Ukrajnával közös határán az átkelőket.

A miniszterelnök a kormányülés szünetében elmondta, a jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni.

Leállítja kormány a védett erdők kitermelését, és szigorítja az ipari szankciókat - írta Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Eddig törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.

A WWF Magyarország eddigi igazgatója lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért felelőshelyettes államtitkára. Gajdos László tárcavezető a Facebookon jelentette be, Sipos Katalin biológus feladata lesz, hogy tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet.

Perger Ágnes óbudai ügyvédet kérte fel kabinetfőnöknek Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke. Kedden vált ismertté, hogy közös megegyezéssel távozott Such György az Országgyűlés főigazgatói posztjáról.

A kormányváltással együtt megszűnt a NAV-elnök megbízatása – erősítette meg a Telex megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV válaszában a törvényi rendelkezésekkel magyarázta a váltást.

Orbán Viktor szerint Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. A volt kormányfő a Tisza-kormány hivatalba lépése alkalmából leltár címén tett közzé egy videót a Facebookon. Kiemelte a korábbi évek rendkívül rossz adataihoz képest jobb idei első negyedéves gazdasági mutatót, és azt mondta: Magyarország gazdasági növekedése ma a második az Európai Unióban.

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz, a Parlament közvetlen közelében – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán megerősítette: nem költözik a kormányzati rezidenciába, hanem marad abban a budai házban, ahol gyermekei is otthon vannak.

A 11. kerületében lévő egykori Mol-székházba költözik az új Közlekedési és Beruházási Minisztérium – tudta meg a Népszava Vitézy Dávid tárcavezetőtől. Az Október 23. utcai irodaházat 2022-ben vásárolta meg a magyar állam 6 milliárd 300 millió forintért a Moltól.

Üzemanyagellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek arra az esetre, ha a héten árrés nélkül kellene eladniuk a dízel üzemanyagot. A Mol ezzel szemben hangsúlyozta: Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin is rendelkezésre áll.

Jegyzéket intézett a magyar félhez a varsói külügyminisztérium, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek. A tavaly decemberben Magyarországon politikai menedékjogban részesült volt lengyel politikus jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik.

Az uniós joggal ellentétesnek mondta ki a mezőgazdasági haszonélvezeti jogok törléséért járó magyar kompenzációs szabályozást az Európai Unió Bírósága. A testület szerint a kártalanítás számítása nem nyújt megfelelő jóvátételt, mert kizárólag a földterület törléskori forgalmi értékét veszi figyelembe.

Újabb szintre emelnék a NATO-szövetségesek közös védelmét a Bukaresti Kilencek. A találkozón részt vevő keleti és északi NATO-tagállamok a zárónyilatkozatban hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, és erősíteni fogják védelmi és biztonsági együttműködésüket a NATO teljes keleti szárnyán.

A Kreml szerint a kétoldalú béketárgyalások elkezdéséhez az ukrán elnöknek el kell rendelnie a fegyvernyugvást és a csapatkivonást. Eközben az ukrán ombudsman arról számolt be, hogy Moszkva akadályozza a fogolycserét. Az ukrán tárgyalóküldöttség ugyanis már régen átadta Oroszországnak az amerikai elnök által kezdeményezett fogolycserére vonatkozó listákat.

Az idei első negyedévben rekordszintre emelkedett az orosz LNG-import az Európai Unióban. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt.

Megérkezett Kínába az amerikai elnök. A 2 napos tárgyalás középpontjában az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus, a vámháború és az exportkorlátozások állnak. Eközben Kína tiltakozott az Egyesült Államok Tajvannak szánt fegyvereladásai miatt a csúcstalálkozó előtt.

Több mint ezermilliárd dollárba kerülhet az Egyesült Államok tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszere a Kongresszus költségvetési hivatalának becslése szerint. A költségek jelentős részét az űrbe telepített védelmi eszközök fejlesztése és kiépítése tenné ki.

Amerikai sajtóértesülések szerint Irán a hivatalos washingtoni állításokkal szemben továbbra is jelentős rakétaképességekkel rendelkezik. Egy májusi hírszerzési értékelés alapján az iráni mobil rakétaindítók és a rakétaarzenál mintegy 70 százaléka épségben maradhatott.

Csütörtökön várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a kormányzó Munkáspárton belül – értesült a BBC. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet.

Június végéig kell karanténban maradniuk a hantavírusos turistáknak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója szerint erre azért van szükség, mert a kórokozónak igen hosszú a lappangási ideje, akár 6 hét is lehet.

Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón Bordeaux-ban vírusfertőzés gyanúja miatt. Egy 90 év körüli turista meghalt, és mintegy 50 utasnak vannak gyomor- és bélhurutra utaló tünetei. Az első tesztek nem mutatták ki a noro-vírust, de a bordeaux-i kórházban még további vizsgálatokat végeznek el.

Megnyílt a 79. cannes-i filmfesztivál, a rendezvényt Jane Fonda amerikai és Gong Li kínai színésznő nyitotta meg. A fesztivál tiszteletbeli Arany Pálmával tüntette ki életművéért Peter Jackson új-zélandi rendezőt, A Gyűrűk Ura-trilógia alkotóját.