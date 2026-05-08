A zsûri tagjai, Damniczki Balázs, Jakabfi Dávid, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia és Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke (b-j) fagylaltokat értékelnek a Balatoni Turizmus Szövetség és a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával megrendezett XIII. Balaton Fagyija 2026 versenyen a balatonfüredi Kékszalag Port kikötõben 2026. május 8-án. Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhetõ Magyarországon.
Florida győzött a Balatonnál: találkozott a sör és a fagyi

A balatonmáriafürdői Florida Fagylaltozó lett a 13. Balaton Fagyija verseny győztese. A Balaton Noir fantázianévre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta – mondta el pénteken a balatonfüredi Kékszalag Portban megrendezett versenyt követően a győztes édesség készítője.

Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és a rum, a malátaropogós teszi még különlegessebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a macikávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor – mondta el a Balaton fagyija verseny győztese.

Különdíjat kapott a balatonfüredi Kis Bergmann Cukrászda, a gyenesdiási Bringatanya Somogyi Fagylaltműhely és a balatonakarattyai Sissi Fagylaltozó.

A 13. Balaton fagyija versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.

A korábbi években nyertes cukrászdák forgalma a szezonban érezhetően növekszik, a versenynek tehát nemcsak gasztronómiai, de a turizmust élénkítő hatása is van – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

A mezőny nemcsak regionális szinten erős, több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, előkelő helyezéseket elérve – fogalmazott Fekete Tamás.

Hozzátette: számos országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik, nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke és a zsűri tagja elmondta: a versenyen a szakmai zsűri a kreativitást, az alapanyag-használatot és az ízek harmóniáját értékelte.

Hozzátette: az évek során egyre magasabb a verseny színvonala, egyre ízletesebbek a fagylaltok.

A versenyen résztvevő fagylaltozók: Florida Fagyizó - Balatonmáriafürdő, Jordanics Cukrászda - Keszthely, Promenád Kávéház - Balatongyörök, Mónisüti - Gyenesdiás, Pingvin Fagyizó - Balatonmária, Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely, Sissi Fagylaltozó - Balatonakarattya, Margaréta Fagyizó - Balatonszemes, Füge Fagyiudvar és Kávézó - Veszprém, Dinasztia Cukrászda, Pálma Gelato Fagyizó és a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium - Siófok, Bagaméri Fagylaltozó és A Kis Bergmann Cukrászda - Balatonfüred, Tejvirág Fagylaltozó - Balatonboglár, Erzsike Fagylaltozó - Tihany, Mester Cukrászda - Marcali, Vitorlás Fagyizó - Balatonmáriafürdő, Amaretto Fagyizó - Balatonalmádi.

A zsűri tagja volt Erdélyi Balázs, a Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia, Jakabfi Dávid, Damniczki Balázs fagylaltmesterek, valamint Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség képviseletében.

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány

Magyar Péter az igazságügyi miniszteri posztra a Görög Márta jogászt kérte fel, miután Melléthei-Barna Márton visszalépett arra hivatkozva, hogy a Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata ne terhelje a leendő kormány működését. Ezzel párhuzamosan a Tisza-kormány a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül külön gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárságot hozna létre, amelynek vezetésére a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilvia kérik fel. A személyi és szerkezeti változások mellett komoly gazdasági kihívásokkal is szembe kell néznie az új kabinetnek, miután áprilisban 429 milliárd forintos hiánnyal zárt az államkassza. Az első négy hónapban így már 3850 milliárd forintra nőtt a deficit, ami az egész évre eredetileg tervezett hiány 93 százalékát jelenti. Pénteken azok az országgyűlési képviselők is átvették megbízólevelüket, akik az április 12-i választáson országos pártlistáról jutottak mandátumhoz, de ezt eddig még nem tették meg.

Riasztó ütemben dagad a hazai azbesztbotrány: már 40 magyar településen kongatják a vészharangot

Nagyjából 40 magyar településen merülhet fel azbesztgyanú, és már több mint 400 bejelentést vizsgálnak a hatóságok.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

