Florida győzött a Balatonnál: találkozott a sör és a fagyi

Somodi János elmondta, hogy sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz és a rum, a malátaropogós teszi még különlegessebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a macikávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor – mondta el a Balaton fagyija verseny győztese.

Különdíjat kapott a balatonfüredi Kis Bergmann Cukrászda, a gyenesdiási Bringatanya Somogyi Fagylaltműhely és a balatonakarattyai Sissi Fagylaltozó.

A 13. Balaton fagyija versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.

A korábbi években nyertes cukrászdák forgalma a szezonban érezhetően növekszik, a versenynek tehát nemcsak gasztronómiai, de a turizmust élénkítő hatása is van – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

A mezőny nemcsak regionális szinten erős, több résztvevő országos és nemzetközi versenyeken is bizonyított már, előkelő helyezéseket elérve – fogalmazott Fekete Tamás.

Hozzátette: számos országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik, nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. A helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke és a zsűri tagja elmondta: a versenyen a szakmai zsűri a kreativitást, az alapanyag-használatot és az ízek harmóniáját értékelte.

Hozzátette: az évek során egyre magasabb a verseny színvonala, egyre ízletesebbek a fagylaltok.

A versenyen résztvevő fagylaltozók: Florida Fagyizó - Balatonmáriafürdő, Jordanics Cukrászda - Keszthely, Promenád Kávéház - Balatongyörök, Mónisüti - Gyenesdiás, Pingvin Fagyizó - Balatonmária, Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely, Sissi Fagylaltozó - Balatonakarattya, Margaréta Fagyizó - Balatonszemes, Füge Fagyiudvar és Kávézó - Veszprém, Dinasztia Cukrászda, Pálma Gelato Fagyizó és a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium - Siófok, Bagaméri Fagylaltozó és A Kis Bergmann Cukrászda - Balatonfüred, Tejvirág Fagylaltozó - Balatonboglár, Erzsike Fagylaltozó - Tihany, Mester Cukrászda - Marcali, Vitorlás Fagyizó - Balatonmáriafürdő, Amaretto Fagyizó - Balatonalmádi.

A zsűri tagja volt Erdélyi Balázs, a Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia, Jakabfi Dávid, Damniczki Balázs fagylaltmesterek, valamint Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség képviseletében.

