Nem változott a nagycsaládos édesanyák aránya

Fűrész Tünde elmondta, május első vasárnapján hány édesanyát köszönthettek.

Magyarországon 3,1 millió édesanya él a 2022-es népszámlálás adatai szerint. Ez a 2011-es népszámláláshoz képest 200 ezres visszaesést jelent, akkor még 3,3 millióan voltak – ismertette az InfoRádióban Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke.

Kiemelte, hogy 1,1 millió édesanya 65 év feletti, nyugdíjas, ez 36 százalékot tesz ki. A gyermekvállalási korban lévők, tehát a 15 és 49 év közöttiek az összes édesanya 37 százalékát teszik ki. A gyermekszámokkal kapcsolatban elmondta, nem volt változás az elmúlt évtizedek során. 2022-ben és 2011-ben is a 15 évesnél idősebb nők 73 százaléka volt édesanya.

Az anyukák egyharmada rendelkezik egy gyermekkel, közel felük két gyermekkel, és 21 százalékuk három vagy több gyermekkel rendelkezik

– ismertette Fűrész Tünde.

Hozzátette, Magyarországon a kétgyermekes családmodell már a szocializmus ideje óta népszerű. A fiatalabb korosztályok az egygyermekes modell felé haladnak, az elmúlt másfél évtizedben ugyanakkor a háromgyermekes családmodell népszerűsége is nőtt.

A foglalkoztatási adatok kapcsán elmondta, nagy változások történtek az elmúlt másfél évtizedben. Az édesanyák foglalkoztatását tekintve például látható, hogy 74 százalékról 85 százalékra nőtt a 25 és 49 év közti aktív édesanyák foglalkoztatási szintje. A legnagyobb növekedés éppen a nagycsaládos édesanyáknál volt, náluk 47 százalékról 69 százalékra nőtt a foglalkoztatás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

20 milliárd forintnyi adomány, ami a kukában is végezhette volna
Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP csúcsvezetője

Tragédiába torkollott a beígért fegyvernyugvás Ukrajnában: Zelenszkij keményen kifakadt a történtek után

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

