2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Gyerekeket emelnek a magasba a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Családbarát Magyarország szervezésében a Szent-Györgyi Albert Agórában Szegeden 2021. szeptember 25-én. A IV. Budapesti Demográfiai Csúcs mellékrendezvényeként a gyerekvállalásra, a családalapítás fontosságára hívják fel a figyelmet a résztvevők.
Nyitókép: Rosta Tibor

Csökken a népesség természetes fogyása – számok

Infostart / MTI

Márciusban 2,9 százalékkal, 169-cel kevesebb, mint 2025 márciusában; 10 393 ember halt meg, 9,2 százalékkal, 1057-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. márciusi 5529-cel szemben 4641 fő volt.

Az előzetes adatok szerint márciusban 5752 gyermek született, és 10 393-an haltak meg, az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,9, a halálozásoké 9,2 százalékkal csökkent, a házasságkötéseké 15 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.

A közlemény szerint márciusban 2,9 százalékkal, 169-cel kevesebb, mint 2025 márciusában; 10 393 ember halt meg, 9,2 százalékkal, 1057-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. márciusi 5529-cel szemben 4641 fő volt.

Ebben a hónapban ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 márciusában.

Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 1,1 ezrelékponttal, 5,8 főre csökkent. Ezer lakosra 4,2 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban – közölte a KSH.

Az idén az első három hónapban 17 367 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 622-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

Ezen belül januárban 2,2, februárban 5,5, míg márciusban 2,9 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Ezer 15–49 éves nőre 34,9 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, egy évvel korábban 1,31 volt.

Az első negyedévben 32 899-en haltak meg, 7,5 százalékkal, 2668-cal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,3, februárban 8,3, márciusban pedig 9,2 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A KSH jelentése szerint a természetes fogyás január-márciusban 15 532 fő volt, 12 százalékkal kevesebb az előző évi 17 578 fős értéknél.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 14,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–márciusában. A természetes fogyás 0,8 ezrelékponttal 6,6 ezrelékre csökkent.

Ezer élveszületésre 3,9 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál.

A születések száma három régióban és a fővárosban csökkent, háromban nőtt, Közép-Dunántúlon pedig stagnált az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedést Észak-Magyarországon mérték.

A halálozások száma az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke minden régióban csökkent, az országosnál nagyobb mértékű volt a csökkenés Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, a legkisebb mérséklődés Budapesten következett be.

Kitértek arra is, hogy 2025 áprilisa és 2026 márciusa között 71 378 gyermek született, 6,3 százalékkal, 4770-nel kevesebb a megelőző 12 havinál. Ebben az időszakban 121 532-en haltak meg, 6,0 százalékkal, 7738-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott, az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban.

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Meredeken emelkedik az olajár, egyre jobban aggódnak a befektetők

Mérsékelt hangulatromlás látszik a világ tőzsdéin az elmúlt órákban. Szerdán a negatív tartományban zártak az amerikai részvényindexek, és csütörtökön az ázsiai piacok is lejtmenetbe kapcsoltak. A befektetők egyrészt az újra meredeken megugró olajár miatt aggódnak, de az elmúlt órákban közzétett vállalati gyorsjelentések is csak vegyes képet mutatnak. Közben pedig az amerikai jegybank is óvatos kijelentéseket tett az előttünk álló időszakkal kapcsolatban.

Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül

Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül

Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.

Antisemitism 'a national security emergency', says government terror adviser after Golders Green attack

Antisemitism 'a national security emergency', says government terror adviser after Golders Green attack

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

