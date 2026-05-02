2026. május 2. szombat Zsigmond
Nyitókép: Facebook/Magyar Református Szeretetszolgálat

Mozdulj, segíts, szeress! – várja az önkénteseket a Magyar Református Szeretetszolgálat

Infostart / InfoRádió

Már 12 ezer önkéntes regisztrált a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett Szeretethídra. Május harmadik hétvégéjén rendezik a nagyszabású országos eseményt, a résztvevők szinte az utolsó napig csatlakozhatnak. Tavaly több mint 14 ezer önkéntes vett részt a Szeretethíd programjain – idézte fel az InfoRádióban Dobis-Lucski Zsófia, a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli 20 éves fennállását, és sorrendben a 18. Szeretethíd jótékonysági eseményt rendezik, ami a karitatív szervezet egyik legősibb programja.

A Szeretethíd az önkéntességre hívja fel a figyelmet, egy olyan átfogó Kárpát-medencei kezdeményezés, amivel arra buzdítanak minden gyülekezetet, intézményt, baráti társaságot, hogy figyeljen a saját környezetére, keressék meg, hogy mivel tudnak a legtöbbet segíteni.

Többféleképpen is lehet jelentkezni a Szeretethídra. „A legnépszerűbb amikor egy-egy összeszokott közösség 30-40 fővel regisztrál, de egyénileg is lehet csatlakozni ezekhez a csapatokhoz” – mondta az InfoRádiónak a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Dobis-Lucski Zsófia ismertette, hogy a kezdeményezés oldalán rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül. Így plusz résztvevőként egyénileg is lehet csatlakozni egy közösségekhez.

A különböző környezetvédelmi feladatok a legnépszerűbbek. „Idén is az eddig regisztrált feladatok között szerepel a helyi református templomoknak a kitakarítása, vagy a templomkert gondozása. Nagyon sokan választották a községi vagy városi játszóterek rendbe tételét. Lefestik a padokat, felújítják a játékokat, megszépítik a közterületeket, van aki szemétszedést vállal, vagy a temetőkertnek a gondozását, rendbetételét” – sorolta a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Sokan választanak szociális feladatok közül is: „idősotthonokba látogatnak el és műsorral, kézzel készített ajándékkal kedveskednek a bentlakóknak, hasonló figyelmességekkel készülnek a gyermekkórházaknál és a gyermekosztályokon is. Egyre nagyobb számban az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok is megjelennek a Szeretethíd lehetőségei között. Az önkéntesek menhelyi kutyákat sétáltatnak meg, rendbe teszik a kenneleket” – hívat fel a figyelmet Dobis-Lucski Zsófia.

A Szeretethidat május 15-én és 16-án, május marmadik hétvégéjén, pénteken és szombaton rendezik. Május 13-ig lehet csatlakozni az idei feladatokhoz.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma

NMHH: drasztikusan megnőtt a gyermekek elleni online szexuális visszaélések száma
A hotline-ok tavaly csaknem ötmillió olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Csalár Dorina, az NMHH Internet Hotline osztályvezetője az InfoRádióban azt mondta, a megelőzésben nagyon fontos a szülő és a gyermek közötti bizalom, megfelelő kommunikáció fenntartása, mert akkor az érintett kiskorúak nagyobb eséllyel merik megosztani az online térben tapasztalt kellemetlenségeket.
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás &quot;csodaszernél&quot;: azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

Pozitív mellékhatást találtak a sokak által kedvelt fogyókúrás &quot;csodaszernél&quot;: azok duplán jól járhatnak, akikre ez a dolog igaz

Korábbi kutatások már jelezték, hogy ezek a szerek más függőségek, például az online szerencsejáték-, a kannabisz- vagy az opioidhasználat esetében is hatásosak lehetnek.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

