Mozdulj, segíts, szeress! – várja az önkénteseket a Magyar Református Szeretetszolgálat

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén ünnepli 20 éves fennállását, és sorrendben a 18. Szeretethíd jótékonysági eseményt rendezik, ami a karitatív szervezet egyik legősibb programja.

A Szeretethíd az önkéntességre hívja fel a figyelmet, egy olyan átfogó Kárpát-medencei kezdeményezés, amivel arra buzdítanak minden gyülekezetet, intézményt, baráti társaságot, hogy figyeljen a saját környezetére, keressék meg, hogy mivel tudnak a legtöbbet segíteni.

Többféleképpen is lehet jelentkezni a Szeretethídra. „A legnépszerűbb amikor egy-egy összeszokott közösség 30-40 fővel regisztrál, de egyénileg is lehet csatlakozni ezekhez a csapatokhoz” – mondta az InfoRádiónak a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Dobis-Lucski Zsófia ismertette, hogy a kezdeményezés oldalán rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül. Így plusz résztvevőként egyénileg is lehet csatlakozni egy közösségekhez.

A különböző környezetvédelmi feladatok a legnépszerűbbek. „Idén is az eddig regisztrált feladatok között szerepel a helyi református templomoknak a kitakarítása, vagy a templomkert gondozása. Nagyon sokan választották a községi vagy városi játszóterek rendbe tételét. Lefestik a padokat, felújítják a játékokat, megszépítik a közterületeket, van aki szemétszedést vállal, vagy a temetőkertnek a gondozását, rendbetételét” – sorolta a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

Sokan választanak szociális feladatok közül is: „idősotthonokba látogatnak el és műsorral, kézzel készített ajándékkal kedveskednek a bentlakóknak, hasonló figyelmességekkel készülnek a gyermekkórházaknál és a gyermekosztályokon is. Egyre nagyobb számban az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok is megjelennek a Szeretethíd lehetőségei között. Az önkéntesek menhelyi kutyákat sétáltatnak meg, rendbe teszik a kenneleket” – hívat fel a figyelmet Dobis-Lucski Zsófia.

A Szeretethidat május 15-én és 16-án, május marmadik hétvégéjén, pénteken és szombaton rendezik. Május 13-ig lehet csatlakozni az idei feladatokhoz.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.