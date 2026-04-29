2026. április 29. szerda Péter
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

A távozó kormányfő szerint most liberális kormányzás jön, amely előtt meg kell védeni 16 év vívmányait.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz tagjainak. Mint a Telex cikkében olvasható, a pártelnök megfogalmazása szerint a nemzeti kormányzás korszaka lezárult, liberális időszak jön, ehhez igazodva a Fidesznek szerinte a nemzeti ellenzék szerepét kell betöltenie, ennek szellemében alakították ki a parlamenti frakciót is.

A távozó kormányfő megköszönte a kampánymunkát, és kijelölte a feladatot: meg kell védeni 16 év eredményeit.

„A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd” – írta. A kongresszusra június 13-án kerül sor.

orbán viktor

fidesz

választás 2026

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt
A Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, egyebek mellett azt, hogy korábban Szlovákia területét Felvidéknek nevezte, és hogy arról beszélt, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák–magyar kapcsolatok romlásához vezethet.
 

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

Részben az új kormány uniós tárgyalásaihoz igazítja a Richter az osztalékfizetés rendjét

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló?
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc
 
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, was Tasered and arrested and also attempted to stab police officers, the Met says.

2026. április 29. 16:02
Landolt a Magyar Légierő két új büszkesége Kecskeméten – videó
2026. április 29. 15:25
Elkezdődött a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi pere
