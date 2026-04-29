„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz tagjainak. Mint a Telex cikkében olvasható, a pártelnök megfogalmazása szerint a nemzeti kormányzás korszaka lezárult, liberális időszak jön, ehhez igazodva a Fidesznek szerinte a nemzeti ellenzék szerepét kell betöltenie, ennek szellemében alakították ki a parlamenti frakciót is.

A távozó kormányfő megköszönte a kampánymunkát, és kijelölte a feladatot: meg kell védeni 16 év eredményeit.

„A pártelnöki mandátumomat az Országos Választmánynak visszaadtam. A kongresszusig elnöki teendőimet ellátom, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd” – írta. A kongresszusra június 13-án kerül sor.