ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.06
usd:
311.96
bux:
133240.18
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke.
Nyitókép: Orosz Külügyminisztérium/Handout/Anadolu via Getty Images

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, egyebek mellett azt, hogy korábban Szlovákia területét Felvidéknek nevezte, és hogy arról beszélt, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák–magyar kapcsolatok romlásához vezethet.

Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök hétfőn budapesti irodájában fogadta Gubík Lászlót, a pozsonyi parlamenten kívüli Magyar Szövetség elnökét. A találkozó után közzétett Facebook-posztjában „felvidéki magyar honfitársakként” említette a szlovákiai magyarokat, ez a kifejezés pedig heves reakciókat váltott ki a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökéből.

„Az SNS helytelennek és destabilizálónak tartja a történelmileg kényes kifejezések használatát a politikai diskurzusban” – fogalmazott Andrej Danko, a párt elnöke. „Magyar Péter arról posztolt, hogy üdvözli a Felvidéket, és az itt élő honfitársait. Mi semmilyen Felvidék nem vagyunk, Magyar úr” – üzent a leendő magyar miniszterelnöknek a szlovák kormánypárt vezetője.

Andrej Danko arra is figyelmeztetett, hogy a kényes történelmi témák – köztük a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kérdések – felvetése nemcsak a szlovákok és a magyarok közötti feszültség kiéleződéséhez, hanem a közép-európai térségben is a feszültségek eszkalálódásához vezethet.

„Ha Magyar Péter releváns politikai partner szeretne lenni a régióban, akkor különbséget kell tennie a történelmi Magyarország, illetve a jelenlegi állapot, azaz Szlovákia és Magyarország között.

A szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása a jószomszédi együttműködés alapja” – mondta Andrej Danko.

A pártelnök egyúttal felszólította a szlovák kormány képviselőit, hogy világosan és határozottan reagáljanak a hasonló kijelentésekre, és védjék meg Szlovákia külpolitikai érdekeit. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke hangsúlyozta: nem a feszültség eszkalálása a célja, hanem a nemzeti érdekek védelme és a korrekt kapcsolatok fenntartása minden szomszédos állammal. Videóüzenetében mégis a következőket üzente Magyar Péternek: „remélem, hogy ez az ember a történelem szemétdombjára kerül.”

A szlovák külügyminiszter jó szomszédi kapcsolatot szeretne

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a nemzetiek vezérének szavaira úgy reagált, Szlovákia számára fontosak a kölcsönös tiszteleten alapuló jó szomszédi kapcsolatok mindazokkal, akik érdekeltek a jó viszonyban.

„A szlovák diplomácia következetesen védi a nemzeti állami érdekeket, valamint Szlovákia szuverenitását. Így tettünk eddig Orbán Viktor kormánya idején, és így fogunk tenni a jövőben is Magyar Péter új kormánya alatt. Fontos számunkra a kölcsönös tiszteleten alapuló jó szomszédi kapcsolat mindazokkal, akik velünk is jó kapcsolatokat kívánnak ápolni” – hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter.

Magyar Péter keddi Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és mindig a magyar honfitársak érdekeinek védelme lesz a magyar–szlovák kapcsolatok további erősítésének a fókuszában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

tiltakozás

szlovákia

szlovák nemzeti párt

miniszterelnök

felvidék

andrej danko

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt
A Szlovák Nemzeti Párt határozottan visszautasítja Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kijelentéseit, egyebek mellett azt, hogy korábban Szlovákia területét Felvidéknek nevezte, és hogy arról beszélt, segíteni fogja az ezen a területen élő honfitársait. A nemzetiek szerint az ilyen retorika ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák–magyar kapcsolatok romlásához vezethet.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

Ursula von der Leyen kemény figyelmeztetést küldött: évekig is elhúzódhat a válság

A közel-keleti konfliktus hatásai hosszabb ideig velünk maradhatnak, akár évekig is, mondta Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, was Tasered and arrested and also attempted to stab police officers, the Met says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 06:46
Egyre több medve járja a határt
2026. április 28. 11:10
Magyar Péterrel egyeztetett a Magyar Szövetség elnöke, ismét szóba kerültek a Beneš-dekrétumok
×
×