Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök hétfőn budapesti irodájában fogadta Gubík Lászlót, a pozsonyi parlamenten kívüli Magyar Szövetség elnökét. A találkozó után közzétett Facebook-posztjában „felvidéki magyar honfitársakként” említette a szlovákiai magyarokat, ez a kifejezés pedig heves reakciókat váltott ki a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökéből.

„Az SNS helytelennek és destabilizálónak tartja a történelmileg kényes kifejezések használatát a politikai diskurzusban” – fogalmazott Andrej Danko, a párt elnöke. „Magyar Péter arról posztolt, hogy üdvözli a Felvidéket, és az itt élő honfitársait. Mi semmilyen Felvidék nem vagyunk, Magyar úr” – üzent a leendő magyar miniszterelnöknek a szlovák kormánypárt vezetője.

Andrej Danko arra is figyelmeztetett, hogy a kényes történelmi témák – köztük a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kérdések – felvetése nemcsak a szlovákok és a magyarok közötti feszültség kiéleződéséhez, hanem a közép-európai térségben is a feszültségek eszkalálódásához vezethet.

„Ha Magyar Péter releváns politikai partner szeretne lenni a régióban, akkor különbséget kell tennie a történelmi Magyarország, illetve a jelenlegi állapot, azaz Szlovákia és Magyarország között.

A szuverenitás és a történelmi tények tiszteletben tartása a jószomszédi együttműködés alapja” – mondta Andrej Danko.

A pártelnök egyúttal felszólította a szlovák kormány képviselőit, hogy világosan és határozottan reagáljanak a hasonló kijelentésekre, és védjék meg Szlovákia külpolitikai érdekeit. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke hangsúlyozta: nem a feszültség eszkalálása a célja, hanem a nemzeti érdekek védelme és a korrekt kapcsolatok fenntartása minden szomszédos állammal. Videóüzenetében mégis a következőket üzente Magyar Péternek: „remélem, hogy ez az ember a történelem szemétdombjára kerül.”

A szlovák külügyminiszter jó szomszédi kapcsolatot szeretne

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a nemzetiek vezérének szavaira úgy reagált, Szlovákia számára fontosak a kölcsönös tiszteleten alapuló jó szomszédi kapcsolatok mindazokkal, akik érdekeltek a jó viszonyban.

„A szlovák diplomácia következetesen védi a nemzeti állami érdekeket, valamint Szlovákia szuverenitását. Így tettünk eddig Orbán Viktor kormánya idején, és így fogunk tenni a jövőben is Magyar Péter új kormánya alatt. Fontos számunkra a kölcsönös tiszteleten alapuló jó szomszédi kapcsolat mindazokkal, akik velünk is jó kapcsolatokat kívánnak ápolni” – hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter.

Magyar Péter keddi Facebook-bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és mindig a magyar honfitársak érdekeinek védelme lesz a magyar–szlovák kapcsolatok további erősítésének a fókuszában.