2026. április 29. szerda Péter
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Életét vesztette egy buszmegállóban várakozó nő szombat délelőtt Győrben, miután egy személygépkocsi letért az úttestről és elütötte. A vétkes sofőrt kedden állították bíróság elé.
Súlyos börtönbüntetést kér az ügyészség az Aston Martin-os gázolóra – videó

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség a férfi ellen, aki Aston Martin sportkocsijával halálra gázolt egy idős nőt Győrben február 14-én - tudatta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség. Az ügyészség nyilvánosságra hozott egy kamerafelvételt, ami rögzítette a tragikus balesetet

A vád szerint a férfi a Szent István úton haladt sportkocsijával, amelynek anyósülésén várandós élettársa utazott. Miután a közlekedési lámpa zöldre váltott, annyira felgyorsította járművét, hogy elvesztette felette az uralmat.

Az autó óránkénti 93 kilométeres sebességgel átsodródott a szemközti sávba, ahol a fékezés ellenére is felcsapódott a járdára. Az ügyészség közzétette egy térfigyelő kamera felvételét, ami rögzítette a baleset képsorait.

Nagy sebességgel egy oszlopoknak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves nőnek ütközött, majd egy épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, végül az úttestre lökődött vissza. A nő a helyszínen meghalt, a férfi és élettársa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség szerint a férfi szándékosan szegte meg a KRESZ több pontját.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit,

azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű, és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Az ügyészség álláspontja szerint azonban az eset megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, ezért a meglévő bizonyítékok alapján emelt vádat a férfi ellen, és indítványozta, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje őt, emellett határozott időre tiltsa el a járművezetéstől.

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

Az új magyar kormány három kulcsfeladattal néz szembe a kiskereskedelemben: az árrésstop kivezetésével, a plázastop reformjával és a különadók rendezésével. Az árrésstop megszüntetésénél a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a fokozatos vagy a gyors kivezetés hoz-e kevesebb inflációs kockázatot. A plázastop kapcsán iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi láncok terjeszkedését, de van, aki óva int a leegyszerűsített döntéstől. A különadók mérséklését a történelmi szintű költségvetési hiány nehezíti.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

