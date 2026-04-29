Súlyos börtönbüntetést kér az ügyészség az Aston Martin-os gázolóra – videó

A vád szerint a férfi a Szent István úton haladt sportkocsijával, amelynek anyósülésén várandós élettársa utazott. Miután a közlekedési lámpa zöldre váltott, annyira felgyorsította járművét, hogy elvesztette felette az uralmat.

Az autó óránkénti 93 kilométeres sebességgel átsodródott a szemközti sávba, ahol a fékezés ellenére is felcsapódott a járdára. Az ügyészség közzétette egy térfigyelő kamera felvételét, ami rögzítette a baleset képsorait.

Nagy sebességgel egy oszlopoknak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves nőnek ütközött, majd egy épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, végül az úttestre lökődött vissza. A nő a helyszínen meghalt, a férfi és élettársa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség szerint a férfi szándékosan szegte meg a KRESZ több pontját.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit,

azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű, és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Az ügyészség álláspontja szerint azonban az eset megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, ezért a meglévő bizonyítékok alapján emelt vádat a férfi ellen, és indítványozta, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje őt, emellett határozott időre tiltsa el a járművezetéstől.