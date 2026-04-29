2026. április 29. szerda Péter
Az 1,7 hektárnyi területen épülő fedett állat- és növénypark, a városligeti Biodóm 2020. december 29-én.
Elképesztő látványosság nyílik Budapesten

Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget – közölte az intézmény.

A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egyhektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság négy évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.

A Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé – olvasható a tájékoztatóban.

A közlemény szerint a városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre. Ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújtott támogatásként.

A tájékoztató szerint a Biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3 ezer négyzetméternyi ültetőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöldfal, műszikla-dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

Az intézmény közleményében felidézte: az elmúlt években több időszaki rendezvényt tartottak a Biodóm területén, köztük lampionfesztivált, fényművészeti tárlatot, fotókiállítást és dinoszaurusz-kiállítást. A Biodóm belső és külső tereit 2023 decembere óta összesen 311 ezren keresték fel – áll a közleményben.

