2026. április 29. szerda Péter
Nyitókép: Pexels

Hamis befektetési arannyal üzleteltek, magánembereket és zálogházat is átvertek

Infostart / MTI

A hamis eredetiség-igazolással is ellátott „aranylapkákkal” a két elkövető összesen mintegy hét és fél millió forint kárt okozott a sértetteknek.

Több rendbeli minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik több sértettől is pénzt csaltak ki hamis befektetési arannyal – közölte szerdán a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a Kunszentmárton környéki településen élő egyik férfi ismeretlen embertől több, megtévesztésre alkalmas, befektetési aranynak látszó tárgyat szerzett meg a hozzájuk tartozó, az eredetiségüket valótlanul igazoló tanúsítványokkal együtt.

A férfi az egyik ismerősét kérte meg, hogy a hamis aranylapokat adja zálogba, illetve a hirdetésekre jelentkező vevőknek adja át azokat.

2024 augusztusa és 2025 márciusa között a két vádlott egy zálogházat és két magánembert csapott be, mintegy 7,5 millió forintnyi kárt okozva.

Végül 2025 áprilisában egy sértett látszólag belement az üzletbe, azonban a találkozó helyéről és idejéről értesítette a rendőrséget.

A Ceglédi Járási Ügyészség a bűnügyi felügyeletben lévő két férfit több rendbeli minősített csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Ceglédi Járásbíróság dönt majd.

rendőrség

vádemelés

hamisítás

ügyészség

átverés

befektetési arany

zálogház

magánszemély

Elemző: egyre nagyobb a félelem az Európában élő afgánok körében is a kitoloncolástól

Afgánok ezreit küldik vissza hazájukba az iráni és a pakisztáni hatóságok, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a tálibok keményen lépnek fel a hazatérőkkel szemben. Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban azt mondta, már több uniós tagállam is tömeges kitoloncolást sürget, amit felgyorsíthat a júniusban hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktum.
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Kedd óta dacolnak a lángokkal a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében, ahol ukrán dróntámadás ért egy orosz olajfinomítót. A regionális kormányzó szerint további 300 katasztrófavédelmi szakember fog a városba érkezni, miután 250-en nem bírtak a lángokkal. A támadás nyomán Vlagyimir Putyin is megszólalt. Az orosz elnök szerint "egyre gyakoribbá válnak a polgári infrastruktúra ellen irányuló dróncsapások", ennek legfrissebb példája Tuapszében pedig "súlyos környezeti következményekkel járhat". Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán front legutóbbi fejleményeivel.

Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra

Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.

Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

