Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Turi Ferenc: Európában a kerozin ötöde hiányzik, épp nyár közepére lehet gond

Infostart / InfoRádió

Közeleg a nyári utazási szezon, ugyanakkor gondok lehetnek a repülőgépek üzemanyagellátásával. A kilátásokról, a várhatóan legnehezebb időszakról és az új lendület idejéről is beszélt Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A HungaroControl az idei üzleti év tervezésénél is számolt egy hasonló nagyságrendű válsággal, mint ami a tavalyi évi tervben is szerepelt. A kockázat beépítésére azért volt szükség, mert a HungaroControl egy nagyon magas fix költséggel működő infrastruktúra-szolgáltató cég, amely szűk optimumban tud forgalom- és bevételarányosan a legjobban működni. És ehhez tartaniuk kell magukat, hiszen ezen múlik az, hogy a légiforgalmi irányítóikat milyen szinten tudják foglalkoztatni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Turi Ferenc.

A jelenlegi helyzetet értékelve elmondta: a világ légi közlekedésének körülbelül napi 7,6 millió hordó kerozinra van szüksége. Ebből Európa 1,7 millió hordót használ naponta – ez „bődületesen nagy” szám –, aminek körülbelül 75 százalékát hagyományosan a Közel-Keletről szerezték be. Ám az ottani háború megszakította az ellátási láncokat, és a légi közlekedés most azzal küzd, hogy ezt a kieső 75 százalékot hogyan lehet pótolni.

„A legutolsó hírek alapján ennek a 75 százaléknak körülbelül a 70 százaléka alternatív útvonalakon érkezik Európába az Amerikai Egyesült Államokból és Nigériából, de

így is csak a teljes szükséglet 80 százaléka van meg, és 20 százalék még mindig hiányzik”

– mondta a szakember. A helyzet különlegességével kapcsolatban kiemelte, hogy most nincs világgazdasági válság, van pénz, „bődületes” kereslet lenne, de a kínálat hirtelen visszacsökkent, ennek nyomán pedig megduplázódott a kerozin ára.

„Csináltam egy nagyon rövid elemzést arról, hogy ez mit jelent. Ha két nagyon jellemző géptípusra levetítjük, mondjuk egy 737 MAX-ra, amivel a fapados légitársaságok üzemelnek, és egy A350 900-as gépre, ami hosszú távú, interkontinentális járatokat teljesít, akkor azt látjuk, hogy a 737-esnél – tehát az Európában használt gépeknél – eddig 40 százalék volt az a minimális töltöttség, ami ahhoz kellett, hogy ne legyen ráfizetéses egy járat, ám ez most fölment körülbelül 60-65 százalékra. A hosszú távú járatoknál ez a minimális töltöttség szintén körülbelül 40-45 százalék volt, viszont a nagyon nagy kerozinigény miatt most a duplájára nőtt és 80 százalék körül van. Tehát jelenleg inkább taktikai járattörléseket láthatunk, több légitársaság is bejelentett hasonlókat” – illusztrálta a helyzetet Turi Ferenc.

A HungaroControl vezérigazgatója úgy látja,

július környékén fog kiderülni, hogy visszaáll-e a közel-keleti olajszállítási útvonal, mert az az egyetlen, ahonnan megnyugtató módon lehet mindent pótolni.

Ha nem fog visszaállni, akkor tartósan magas árakra kell számítani, és valószínűleg lesznek további járattörlések is, ami érzékenyen érintheti a turizmust, hiszen a július a csúcsidőszak része – tette hozzá.

Várakozásuk szerint év végére rendeződik a forgalmi helyzet, és ha nem is lesz olyan, két számjegyű növekedés az idén, mint amilyen a tavalyi 10 százalék fölötti éves növekedés volt, de jó alap lesz arra, hogy amikor konszolidálódik a helyzet, akkor ugrásszerűen megnőjön az utazások száma. Így 2027-ben ismét hatalmas rekord lehet a légi közlekedésben – fogalmazott Turi Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

Kezdőlap    Belföld    Turi Ferenc: Európában a kerozin ötöde hiányzik, épp nyár közepére lehet gond

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből.

Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Végleges csapás az Egyesült Államokból: brutális gigapert nyert a Mol, dollárszázmilliókat fizethet déli szomszédunk

Horvátország tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol-INA vita rendezése érdekében.

Two Jewish men stabbed in north London, with counter-terror police leading investigation

Two Jewish men stabbed in north London, with counter-terror police leading investigation

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, also attempted to stab police officers, the Met says.

2026. április 29. 15:25
Elkezdődött a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi pere
2026. április 29. 14:12
Indul a 253-as busz, itt fog járni
