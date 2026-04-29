Helyszínt biztosító rendõrök London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedében 2026. április 29-én, miután egy késes támadó két embert megsebesített. Egy zsidó polgárõr szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendõrségnek a merénylõt.
Ámokfutó késelt Londonban – videók

Késeléses támadás történt szerdán London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében. A támadásban ketten súlyosan megsérültek.

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet közölte, hogy aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.

Az egyik sebesültet egy üzlet előtt, a másikat egy közeli mellékutcában, a helyi zsinagógánál érte a támadás. A Shomrim tájékoztatása szerint a rendőröknek elektromos sokkolót kellett alkalmazniuk a késelő megfékezésére. A támadót ezután őrizetbe vették.

A két sérültet a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszervezet látta el; állapotuk a szervezet szerint súlyos.

Az észak-londoni Golders Green, ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él, és a szomszédos Finchley kerület – ahol szintén népes zsidó közösség lakik – az utóbbi hetekben több antiszemita támadás helyszíne volt.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: a Hatzola négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

Azóta több londoni zsinagógát, zsidó közösségi intézményeket és zsidó tulajdonban lévő üzlethelyiségeket is megpróbáltak felgyújtani Londonban, de ezek a támadási kísérletek csak minimális károkat okoztak, és a szerdai késeléses támadás előtt nem történt személyi sérülés sem.

A gyújtogatási kísérletek után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek.

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdai parlamenti felszólalásában mélységesen aggasztónak nevezte a késeléses támadást. Hangsúlyozta: az utóbbi időszakban „túl sok ilyen incidens történt”, és a jelenséggel határozottan szembe kell szállni.

A legutóbbi, múlt vasárnapi gyújtogatásos támadás után Sir Ephraim Mirvis, a 300 ezres lélekszámú brit zsidóság országos főrabbija kiemelte, hogy nem egészen egy hét alatt három gyújtogatási kísérlet történt.

A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösségek ellen.

A londoni zsidó intézmények elleni legutóbbi támadások után a Harakat Asab el-Jamin el-Iszlamija (Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, korábban kevéssé ismert, iráni bázisú iszlamista szervezet jelentkezett elkövetőként, de a brit nyomozó hatóságok egyelőre nem erősítették meg a bejelentés hitelességét.

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

Örömmel és alázattal fogadta el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetésére vonatkozó felkérést – számolt be róla Tarr Zoltán a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy miniszterként elsődleges feladatának tekinti lezárni a megosztottság korszakát, megteremtve a megbékélés kultúráját.
 

Olyan idővel köszönt be a május, aminek nem sokan fognak örülni – De aztán jön a fordulat

Hideg, száraz levegő áramlik be a Kárpát-medencébe, emiatt április utolsó napjára, csütörtökre, illetve május 1-jére, péntekre virradóra az ország egyes területein fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kőkemény bosszú az amerikai csapás után: szinte teljesen kiürült a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala

Gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson február vége óta, közölte kedden az ENSZ.

Two Jewish men stabbed in north London, with police declaring it a terrorist incident

Police say two men in their 70s and 30s were attacked. The suspect, aged 45, was Tasered and arrested and also attempted to stab police officers, the Met says.

