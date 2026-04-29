Ámokfutó késelt Londonban – videók

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet közölte, hogy aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.

The moment a Jewish man is stabbed next to a bus stop in Golders Green.

Az egyik sebesültet egy üzlet előtt, a másikat egy közeli mellékutcában, a helyi zsinagógánál érte a támadás. A Shomrim tájékoztatása szerint a rendőröknek elektromos sokkolót kellett alkalmazniuk a késelő megfékezésére. A támadót ezután őrizetbe vették.

#WATCH: Video footage of the moment, Suspect Arrested After Stabbing Incident in Golders Green, LOondon.



A suspect has been detained after a reported stabbing in Golders Green, London. Two people were injured, including one in critical condition.

A két sérültet a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszervezet látta el; állapotuk a szervezet szerint súlyos.

Az észak-londoni Golders Green, ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él, és a szomszédos Finchley kerület – ahol szintén népes zsidó közösség lakik – az utóbbi hetekben több antiszemita támadás helyszíne volt.

The moment the savage Jihadist was arrested in Golders Green in London after he stabbed 2 Jews. pic.twitter.com/VRiWuGDPPa — IRAN WATCH (@ab_ad68690) April 29, 2026

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: a Hatzola négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

Azóta több londoni zsinagógát, zsidó közösségi intézményeket és zsidó tulajdonban lévő üzlethelyiségeket is megpróbáltak felgyújtani Londonban, de ezek a támadási kísérletek csak minimális károkat okoztak, és a szerdai késeléses támadás előtt nem történt személyi sérülés sem.

A gyújtogatási kísérletek után több gyanúsítottat őrizetbe vettek, három személy ellen már vádat is emeltek.

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekményeknek minősítette ezeket az incidenseket, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdai parlamenti felszólalásában mélységesen aggasztónak nevezte a késeléses támadást. Hangsúlyozta: az utóbbi időszakban „túl sok ilyen incidens történt”, és a jelenséggel határozottan szembe kell szállni.

A legutóbbi, múlt vasárnapi gyújtogatásos támadás után Sir Ephraim Mirvis, a 300 ezres lélekszámú brit zsidóság országos főrabbija kiemelte, hogy nem egészen egy hét alatt három gyújtogatási kísérlet történt.

A főrabbi szerint ez azt mutatja, hogy tartós, egyre nagyobb lendületű erőszakcselekmény-sorozat zajlik a brit zsidó közösségek ellen.

A londoni zsidó intézmények elleni legutóbbi támadások után a Harakat Asab el-Jamin el-Iszlamija (Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, korábban kevéssé ismert, iráni bázisú iszlamista szervezet jelentkezett elkövetőként, de a brit nyomozó hatóságok egyelőre nem erősítették meg a bejelentés hitelességét.