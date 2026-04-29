ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.15
usd:
311.19
bux:
132857.65
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BREAKING!   Megszűnik a DK
×
Konténerek és daruk a Panama-csatorna Balboa kikötőjében, Panamavárosban 2025. január 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Matias Delacroix

Panama miatt veszekszik most Kína és Amerika

Infostart / MTI

Visszautasította a Panama-csatornával kapcsolatos amerikai vádakat Kína szerdán.

Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy az Egyesült Államok kezdeményezésére több latin-amerikai ország közös nyilatkozatot adott ki a Panama-csatorna ügyében, amely szerint Kína lépései fenyegetést jelentenek rájuk nézve. A Bolívia, Costa Rica és más országok által is támogatott nyilatkozat szerint Kína „nyíltan politizálja a tengeri kereskedelmet”.

A Panama-csatorna körüli viták hátterében az áll, hogy a vízi út két végén található kulcskikötők üzemeltetését egy hongkongi vállalat látta el, amelynek koncessziós szerződését a panamai legfelsőbb bíróság januárban semmisnek nyilvánította. Az Egyesült Államok korábban többször aggodalmát fejezte ki a térségben megjelenő kínai jelenlét miatt, és a csatornát stratégiai jelentőségű útvonalnak tekinti.

A szóvivő a vádakat alaptalannak nevezte, mivel „eltorzítják a valóságot”. Az Egyesült Államokra utalva azt mondta: egyértelmű, hogy ki sértette meg korábban Panama szuverenitását, és ki törekszik arra, hogy a nemzetközi hajózási útvonalakat saját érdekei szolgálatába állítsa.

Az Egyesült Államok átpolitizálja és biztonsági kérdéssé emeli a kikötőkkel kapcsolatos ügyeket, miközben alaptalan vádakkal próbálja lejáratni Kínát – mondta Lin.

Lin hangsúlyozta, hogy a kínai hatóságok a jogszabályoknak megfelelően ellenőrzik a hajókat, és Kína a Panama-csatornával kapcsolatos kikötői ügyekben megvédi jogos érdekeit. A szóvivő felszólította az érintett országokat, hogy ne hagyják magukat félrevezetni és kihasználni.

amerika

kína

panama

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Recseg-ropog az OPEC, az Egyesült Államok dörzsölheti a tenyerét

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint nem minden előzmény nélküli az erős Emírségek kilépése az olajkoalícióból, de legalább olyankor történt, amikor nem rengeti meg a világpiacot – legalábbis addig, amíg zárva van a Hormuzi-szoros. Felkészül: Venezuela.
 

Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma alaposan felpörögnek az események a tőzsdéken - Mutatjuk, mire kell figyelni

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Csalók élhetnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik

Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump claims King 'agrees' Iran shouldn't have nuclear weapon in White House banquet speech

In response, Buckingham Palace tells the BBC the King is "naturally mindful" of the UK government's "well-known position" on preventing nuclear proliferation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 29. 11:46
Donald Trump arcképével ellátott útleveleket bocsát ki az Egyesült Államok, a gúnyolódás is megindult
2026. április 29. 10:34
Amerikai módszerrel tartanák Európában a startupokat Ursula von der Leyenék, ez viszont sokaknak nem tetszik
×
×