2026. április 29. szerda Péter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) és Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar fõnöke a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a honvédség 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezett közös ünnepségén a Bálna Budapest Rendezvényközpontban 2023. március 14-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel

Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter szerint lenne miről beszélni, ugyanakkor a leköszönő honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf mindeddig nem kereste a Magyar Honvédség a korábbi parancsnokát.

A szakmai delegáltak már bent vannak, dolgoznak, végzik a munkájukat, ahogy ilyenkor azt kell – írta Facebook-bejegyzésében a Magyar Honvédség a korábbi parancsnoka hozzátéve, hogy a leköszönő honvédelmi miniszter mindeddig nem kereste meg őt, hogy tájékoztassa a minisztérium valós helyzetéről. Erre a feladatra Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közigazgatási államtitkárt jelölte ki.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint lenne miről beszélni. Megemlíttette a költségvetés helyzetét, az állami hadiipari cégek körüli mozgásokat, a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokat. Kiemelte

a kézigránát-baleset körülményeit, a tartalékosok utáni kifizetéseket, a kecskeméti laktanyában eltűnt repülő-alkatrészeket, a Sárkányok Kabul felett című film forgatása alatt eltűnt két haditechnikai eszközt.

A leendő tárcavezető közlése szerint ezek a kérdések nem maradnak a levegőben, rövid időn belül minden ilyen ügyet kivizsgálnak. Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta: a Tisza kormány hamarosan leteszi az esküt, és vele együtt egy nyugodt, tisztességes, következetes munka is elindul,

ahol szükséges, ott a felelősségre vonás sem marad el.

„A program világos: első helyen az állomány moráljának visszaállítása áll. Mert a honvédelem alapja nem a kommunikáció, hanem az ember. Egy hadsereget nem plakátok tartanak egyben, hanem a benne szolgáló katonák hite és tartása. És ezt a hitet vissza fogjuk adni nekik” – zárta a bejegyzést a leendő honvédelmi miniszter.

A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

Az új magyar kormány három kulcsfeladattal néz szembe a kiskereskedelemben: az árrésstop kivezetésével, a plázastop reformjával és a különadók rendezésével. Az árrésstop megszüntetésénél a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a fokozatos vagy a gyors kivezetés hoz-e kevesebb inflációs kockázatot. A plázastop kapcsán iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi láncok terjeszkedését, de van, aki óva int a leegyszerűsített döntéstől. A különadók mérséklését a történelmi szintű költségvetési hiány nehezíti.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

