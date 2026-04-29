INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Luis Enrique spanyol szövetségi kapitány a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében játszott Marokkó-Spanyolország mérkőzés előtt az ar-rajjáni Egyetemvárosi Stadionban 2022. december 6-án.
Luis Enrique: ez volt a legjobb meccs, amin valaha edzősködtem

Rekordokat hozó elődöntőt játszott egymással a PSG és a Bayern München a labdarúgó Bajnokok Ligája egyik elődöntőjének első mérkőzésén. Korábban még soha nem esett BL-elődöntő első félidejében öt gól, még soha nem hozott kilenc gólt sem BL-elődöntő.

Számítani lehetett arra, hogy sok gól lesz, hiszen a mostani sorozatban ez a két csapat „termelte” eddig a legtöbb gólt. De ennyire azért senki nem tippelt volna… Nem csupán a BL-történetet figyelembe véve, hanem visszakalandozva az 1955-ben útjára indított BEK-sorozatba is, ez volt a legtöbb gólt szerző elődöntő azóta, hogy az Eintracht Frankfurt 6-3-ra legyőzte a Rangerst 1960 tavaszán. (Aztán a döntőben a német csapat 7-3-ra kikapott Puskás Ferenc Real Madridjától, de ez már egy másik történet...)

Egy olyan szezonban, ahol a rögzített játékhelyzetek váltak a mérkőzéseket eldöntő elemmé, a hosszú bedobások visszatértek, s kevés az igazi akciógól, öröm volt nézni egy olyan mérkőzést, amely szinte minden pillanatában, minden akciójában gólveszélyt ígért.

A Bayern vezető gólja után a PSG látványos játékkal fordított, ám a németek újra egyenlítettek. De még azzal sem volt vége az első félidőben! Egy vitatható tizenegyessel a PSG vonulhatott előnnyel a szünetre.

Alan Shearer, az angol válogatott korábbi csapatkapitánya, immár elemző ezt mondta: „Nem tudom abbahagyni a mosolygást, hogy milyen nyílt és őrült ez a meccs. Az egyik legnagyszerűbb, amin valaha voltam. Mind a két csapat elhiszi hogy képes legyőzni az ellenfelét.”

A franciák aztán remek első negyedórával kezdték a második félidőt, 5–2-re elhúztak, a BBC tudósítása például azt kérdezte akkor: el is dőlt a párharc?

Egyáltalán nem! A Bayern 5–4-re feljött, s ez annyit jelent, hogy a jövő szerdai, müncheni visszavágón elég egy góllal nyerni a hátrány ledolgozásához. S gyanítható, hogy az a meccs sem egygólos lesz…

Ez volt az első alkalom egy nagyobb európai kupaelődöntőben, hogy mindkét csapat legalább négy gólt szerzett, és mindössze a második alkalom egy Bajnokok Ligája kieséses mérkőzésen, miután a Chelsea és a Liverpool 4–4-es döntetlent játszott a 2008–2009-es negyeddöntőben.

A PSG 43, a Bayern pedig 42 gólt szerzett eddig a BL-sorozatban, ez az első alkalom, hogy két csapat is több mint negyven gólt elért egy BL-szezonban.

Kik voltak a legjobbak? A PSG-nél kiemelkedett Vitinha higgadtsága és sebessége, Dembélé pontos passzai és higgadt befejezései, valamint Kvarachelia varázslatos pillanatainak sora.

A Bayernnél elsősorban a három csatár, a szélvészgyors Olise, a robbanékony Diaz és a mindig higgadt Kane. Ez a trió ebben a szezonban, minden versenysorozatot figyelembe véve, több mint 100 gólt szerzett.

A mérkőzés kapcsán az egyetlen megfogalmazott kritika a védekezés minőségére irányult.

„Csodálatos volt. Azt hiszem, ez volt a legjobb meccs, amin valaha edzőként irányítottam – mondta Luis Enrique, a PSG vezetőedzője. – Fantasztikus ritmusa volt, a játékosok próbáltak támadófocit játszani, próbálták megmutatni a minőségüket. Azt hiszem, mindenki jól szórakozott a meccs nézése közben. Boldog vagyok, mert nyertünk. Oké, edzőként általában nem vagyunk boldogok, ha négy gólt kapunk, de én boldog vagyok, mert nyertünk.”

Vincent Kompany, a Bayern e mérkőzésről egyébként eltiltott edzője elismerte: „Szenvedtünk, de veszélyesek voltunk. Öt kapott gól idegenben a Bajnokok Ligájában általában kiesést jelent, de a helyzeteink elhitették velünk, hogy van esély.”

A Bayern München több mint harminc éve nem kapott öt gólt egy mérkőzésen a BL-ben. S mégis, olyan támadójátékot produkált, amellyel maradt esélye a visszavágóra.

Recseg-ropog az OPEC, az Egyesült Államok dörzsölheti a tenyerét

Recseg-ropog az OPEC, az Egyesült Államok dörzsölheti a tenyerét

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint nem minden előzmény nélküli az erős Emírségek kilépése az olajkoalícióból, de legalább olyankor történt, amikor nem rengeti meg a világpiacot – legalábbis addig, amíg zárva van a Hormuzi-szoros. Felkészül: Venezuela.
 

Vége lehet a zöld álomnak: régi-új irány jöhet az energiapolitikában

Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról

Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról

Ma tartja éves rendes közgyűlését a Richter, amelyről percről percre tudósítunk. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék ma, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizetne a vállalat, összesen részvényenként 656 forint lenne az osztalék. A közgyűlésen Orbán Gábor beszélt a tavalyi év eredményeiről és a célokról is.

Meghalt az 56-os melbourne-i pólócsapat utolsó hírnöke: 92 évesen ment el a legenda

Meghalt az 56-os melbourne-i pólócsapat utolsó hírnöke: 92 évesen ment el a legenda

Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.

Former US officials criticise Pentagon silence on deadly Iran school attack

Former US officials criticise Pentagon silence on deadly Iran school attack

In the two months since the deadly strike, the Pentagon has said only that the incident is under investigation.

