ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.12
usd:
311.3
bux:
133541.77
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az Eurovíziós Dalfesztivál logója.
Nyitókép: Facebook/Eurovision Song Contest

Nagy keresésben – a rajongók segítségét is kérik az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői

Infostart / MTI

Az 1956-os luganói és az 1964-es koppenhágai dalfesztivál hiányzó felvételeit keresik. A zenés rendezvény 70. évfordulója alkalmából az EBU a tagszervezetekkel, levéltárosokkal és restaurátorokkal együttműködve kutatja fel, restaurálja és őrzi meg az előkerülő anyagokat.

Az Eurovíziós Dalfesztivált szervező Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) a verseny két korai felvételét keresi, és segítséget kér azok felkutatásában. Az EBU nem rendelkezik teljes felvétellel sem az 1956-ban a svájci Luganóban megrendezett első dalfesztiválról, sem az 1964-ben Koppenhágában megrendezett versenyről. Ennek a két fesztiválnak a teljes felvételeit a közvetítésért felelős országok műsorszolgáltatói sem találták meg.

A szervezet szerint a hiányzó felvételek magángyűjteményekben, tévés archívumokban, régi filmtekercseken, vagy akár egykori rajongók és utódaik padlásain rejtőzhetnek.

Az 1956-os dalfesztiválról csak a svájci győztes, Lys Assia felvétele maradt fenn

a Svájci Rádió és Televízió Társaság, az SRG SSR archívumában. Az énekesnő a franciául előadott Refrain című számmal nyerte meg az első versenyt. A finn Yle műsorszolgáltató archívumából pedig előkerült

a 16 éves olasz győztes, Gigliola Cinquetti 1964-es koppenhágai versenyről készült felvétele, amelyen Non o l'eta című számot énekli.

„A dalfesztivál 70. évfordulója alkalmából az EBU a tagszervezetekkel, levéltárosokkal és restaurátorokkal együttműködve kutatja fel, restaurálja és őrzi meg az előkerülő anyagokat” – ígérték a szervezők.

A fesztivált évente rendezik meg, csupán egy alkalommal, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt mondták le. Az Eurovíziós Dalfesztivált a világ legnagyobb élő zenei eseményeként tartják számon. A versenyt tavaly az EBU adatai szerint világszerte 166 millióan nézték meg.

A következő fesztivál helyszíne Bécs lesz, a döntőt május 16-án tartják.

Kezdőlap    Kultúra    Nagy keresésben – a rajongók segítségét is kérik az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői

keresés

eurovíziós dalfesztivál

koppenhága

lugano

lys assia

gigliola cinquetti

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
EZT OLVASTA MÁR?
×
×