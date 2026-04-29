2026. április 29. szerda
Joao Neves, a PSG játékosa befejeli csapata második gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének elsõ, Paris Saint-Germain-Bayern München mérkõzésén a párizsi Parc des Princes Stadionban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Aurelien Morissard

„PSG és Bayern, ti hihetetlenek vagytok!”

Az európai sportsajtó, illetve a politikai napilapok sporttudósításai egyetértenek abban, hogy nagyszerű mérkőzést hozott a PSG és a Bayern csatája a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

L’Équipe (francia): Egy tízperces ismerkedési időszak után a PSG és a Bayern München izgalmas mérkőzésbe kezdett, amely lenyűgöző, döbbenetes intenzitású és technikailag briliáns csatává fejlődött.

Le Monde (francia): „Párizs győztesen került ki a Bajnokok Ligája elődöntőjének epikus első mérkőzéséből a Parc des Princes-ben. A Bajnokok Ligája címvédője és a Bayern, Európa egyik legjobb csapata olyan első felvonást produkált kedden, kilenc góllal, ami minden várakozást beváltott.”

Le Parisien (francia): „A legendás elődöntő után a PSG továbbra is álmodozhat nagyszerű dolgokról. Kedd este a Parc des Princes-ben lejátszott első mérkőzés látványos és lélegzetelállító látványt nyújtott.”

Kicker (német): „A PSG és a Bayern München közötti Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzése olyan látványos volt, amire sokan számítottak. Öt gól született az első félidőben, ami a végén büntetőből született, különösen fájó volt a müncheniek számára. De jogos volt a PSG büntetője.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (német): „Egy mérkőzés, ami válasz a futball legfontosabb kérdésére. Az FC Bayern és a Paris Saint-Germain izgalmas meccset játszott – és egy különleges pillanatot hozott létre a futballtörténelemben. Mert minden eddiginél világosabbá válik, mi kell a legnagyobb meccsek megnyeréséhez. Lélegzetelállító és látványos csatában az FC Bayern München elvesztette a Paris Saint-Germain ellen a titánok közötti összecsapás első fordulóját – de figyelemre méltó feltámadást mutatott be. Az eltiltott edző, Vincent Kompany a dübörgő Parc des Princes lelátójáról nézte végig a német bajnok hihetetlen 4-5-ös (2-3) vereségét a címvédő Bajnokok Ligája ellen, az elődöntő első mérkőzésén.”

The Guardian (brit): Volt már ehhez hasonló futballmeccs? Kilenc gól született Párizsban, ami a legtöbb egy Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzésén. A legfigyelemreméltóbb maga a látványosság volt, amely félistenek futballjára hasonlított – a kérlelhetetlen finomság és a kielégíthetetlen támadó szándék lenyűgöző kombinációja volt ez.”

Telegraph (brit): „Két kiemelkedő tehetségekből álló csapat közötti küzdelmes mérkőzés. Kilenc gól született, és további súlyt kapott az az érv, hogy ez egy nagyszerű döntő lett volna."

AS (spanyol): Egy történelemkönyvekbe beírható mérkőzés, egy epikus csata és Európa két legjobb csapatának támadási mesterkurzusa tette a PSG és a Bayern München összecsapást felejthetetlen látvánnyá, amelyre évtizedekig a Bajnokok Ligája egyik legizgalmasabb elődöntőjeként fognak emlékezni. A párizsiak 5-4-re győztek egy olyan gólsorozat után, amelyben a védelem mindkét oldalon láthatatlannak tűnt.”

Marca (spanyol): A mérkőzést de facto döntőnek tekintették, és minden bizonnyal beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A PSG és a Bayern egy olyan látványosságot nyújtott, amilyent ebben a szezonban még nem láttunk.”

La Gazzetta dello Sport (olasz): „PSG és Bayern, ti hihetetlenek vagytok! Varázslatos pillanatok, kapufáról bepattanó lövések és kilenc gól az év meccsén.”

Corriere dello Sport (olasz): „Ez volt a futballtörténelem egyik leglátványosabb Bajnokok Ligája-mérkőzése.”

Tuttosport (olasz): Egy mérkőzés, amely bevonul a Bajnokok Ligája történetébe: kilencgólos elődöntő számtalan más briliáns pillanattal. A PSG 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent, de nyílt maradt a visszavágó.”

Recseg-ropog az OPEC, az Egyesült Államok dörzsölheti a tenyerét

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint nem minden előzmény nélküli az erős Emírségek kilépése az olajkoalícióból, de legalább olyankor történt, amikor nem rengeti meg a világpiacot – legalábbis addig, amíg zárva van a Hormuzi-szoros. Felkészül: Venezuela.
 

Richter: zajlanak a tárgyalások az alapítványokkal az osztalékról

Ma tartja éves rendes közgyűlését a Richter, amelyről percről percre tudósítunk. A részvényeseket leginkább érdeklő kérdés az osztalék ma, a tavalyi év után a rendes osztalék mellett extra osztalékot is fizetne a vállalat, összesen részvényenként 656 forint lenne az osztalék. A közgyűlésen Orbán Gábor beszélt a tavalyi év eredményeiről és a célokról is.

Meghalt az 56-os melbourne-i pólócsapat utolsó hírnöke: 92 évesen ment el a legenda

Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.

Former US officials criticise Pentagon silence on deadly Iran school attack

In the two months since the deadly strike, the Pentagon has said only that the incident is under investigation.

