„PSG és Bayern, ti hihetetlenek vagytok!”

L’Équipe (francia): Egy tízperces ismerkedési időszak után a PSG és a Bayern München izgalmas mérkőzésbe kezdett, amely lenyűgöző, döbbenetes intenzitású és technikailag briliáns csatává fejlődött.

Le Monde (francia): „Párizs győztesen került ki a Bajnokok Ligája elődöntőjének epikus első mérkőzéséből a Parc des Princes-ben. A Bajnokok Ligája címvédője és a Bayern, Európa egyik legjobb csapata olyan első felvonást produkált kedden, kilenc góllal, ami minden várakozást beváltott.”

Le Parisien (francia): „A legendás elődöntő után a PSG továbbra is álmodozhat nagyszerű dolgokról. Kedd este a Parc des Princes-ben lejátszott első mérkőzés látványos és lélegzetelállító látványt nyújtott.”

Kicker (német): „A PSG és a Bayern München közötti Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzése olyan látványos volt, amire sokan számítottak. Öt gól született az első félidőben, ami a végén büntetőből született, különösen fájó volt a müncheniek számára. De jogos volt a PSG büntetője.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (német): „Egy mérkőzés, ami válasz a futball legfontosabb kérdésére. Az FC Bayern és a Paris Saint-Germain izgalmas meccset játszott – és egy különleges pillanatot hozott létre a futballtörténelemben. Mert minden eddiginél világosabbá válik, mi kell a legnagyobb meccsek megnyeréséhez. Lélegzetelállító és látványos csatában az FC Bayern München elvesztette a Paris Saint-Germain ellen a titánok közötti összecsapás első fordulóját – de figyelemre méltó feltámadást mutatott be. Az eltiltott edző, Vincent Kompany a dübörgő Parc des Princes lelátójáról nézte végig a német bajnok hihetetlen 4-5-ös (2-3) vereségét a címvédő Bajnokok Ligája ellen, az elődöntő első mérkőzésén.”

The Guardian (brit): Volt már ehhez hasonló futballmeccs? Kilenc gól született Párizsban, ami a legtöbb egy Bajnokok Ligája-elődöntő első mérkőzésén. A legfigyelemreméltóbb maga a látványosság volt, amely félistenek futballjára hasonlított – a kérlelhetetlen finomság és a kielégíthetetlen támadó szándék lenyűgöző kombinációja volt ez.”

Telegraph (brit): „Két kiemelkedő tehetségekből álló csapat közötti küzdelmes mérkőzés. Kilenc gól született, és további súlyt kapott az az érv, hogy ez egy nagyszerű döntő lett volna."

AS (spanyol): Egy történelemkönyvekbe beírható mérkőzés, egy epikus csata és Európa két legjobb csapatának támadási mesterkurzusa tette a PSG és a Bayern München összecsapást felejthetetlen látvánnyá, amelyre évtizedekig a Bajnokok Ligája egyik legizgalmasabb elődöntőjeként fognak emlékezni. A párizsiak 5-4-re győztek egy olyan gólsorozat után, amelyben a védelem mindkét oldalon láthatatlannak tűnt.”

Marca (spanyol): A mérkőzést de facto döntőnek tekintették, és minden bizonnyal beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A PSG és a Bayern egy olyan látványosságot nyújtott, amilyent ebben a szezonban még nem láttunk.”

La Gazzetta dello Sport (olasz): „PSG és Bayern, ti hihetetlenek vagytok! Varázslatos pillanatok, kapufáról bepattanó lövések és kilenc gól az év meccsén.”

Corriere dello Sport (olasz): „Ez volt a futballtörténelem egyik leglátványosabb Bajnokok Ligája-mérkőzése.”

Tuttosport (olasz): Egy mérkőzés, amely bevonul a Bajnokok Ligája történetébe: kilencgólos elődöntő számtalan más briliáns pillanattal. A PSG 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent, de nyílt maradt a visszavágó.”