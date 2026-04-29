2026. április 29. szerda Péter
Hamarosan forgalomba állhatnak Budapesten az első elektromos csuklós buszok.
Nyitókép: BKK

Indul a 253-as busz, itt fog járni

Infostart / MTI

Új autóbuszjárat indul május 4-től Kelenföld és Madárhegy között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

A társaság a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve indítja 253-as jelzéssel az új autóbuszjáratot Madárhegy közösségi közlekedési fejlesztése érdekében.

A modern maximidi autóbuszok május 4-től munkanapokon csúcsidőszakban 30 percenként, azon kívül pedig óránként, telebusz jelleggel közlekedve közvetlen kapcsolatot biztosítanak a 4-es metróhoz, a villamos- és vasúti járatokhoz.

Mint olvasható, a kerületi önkormányzat kivitelezésében új megállóhelyek létesültek és forgalomtechnikai elemek épültek ki a térségben. Az új 253-as busz Kelenföld vasútállomástól a Budaörsi út-Gazdagréti út-Angyalka utca-Madárhegy útvonalon közlekedik. Egy későbbi ütemben a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően, a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhet majd.

A BKK közölte: a 253-as járat munkanapokon 6 és 21.30 között, a csúcsidőszakokban 30 percenként, azon kívül pedig igény szerint 60 percenként telebusz rendszerben közlekedik majd. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a BudapestGO applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehet jelezni. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indul el, ha valóban van rá utasigény – mutattak rá.

Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai

Utolsó szakaszába lépett a Tisza Párt kormányalakítási folyamata, hiszen Magyar Péter tegnapi bejelentéseivel már csak két miniszter (a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter) kiléte ismeretlen. A Tisza-kormány várhatóan súlyos nemzetközi örökséggel kezdi majd a kormányzást, az Európai Bizottság ugyanis több korábbi kormányintézkedéssel kapcsolatban is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Mindeközben a hazai közéleti botrányok sem fogynak el: zsarolásról beszélt Király Júlia, egykori MNB-alelnök, a kormányhoz közeli vállalatokkal szemben pedig újabb eljárások indultak.

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette

Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

Two Jewish men seriously injured after being stabbed in north London

A man with a knife was seen running down a street in Golders Green, attempting to stab Jewish people in the area, a Jewish security group says.

2026. április 29. 13:29
Az új kormány megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt
2026. április 29. 13:18
A Honvédelmi Minisztériumban is megkezdődött az átadás-átvétel
