Indul a 253-as busz, itt fog járni

A társaság a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve indítja 253-as jelzéssel az új autóbuszjáratot Madárhegy közösségi közlekedési fejlesztése érdekében.

A modern maximidi autóbuszok május 4-től munkanapokon csúcsidőszakban 30 percenként, azon kívül pedig óránként, telebusz jelleggel közlekedve közvetlen kapcsolatot biztosítanak a 4-es metróhoz, a villamos- és vasúti járatokhoz.

Mint olvasható, a kerületi önkormányzat kivitelezésében új megállóhelyek létesültek és forgalomtechnikai elemek épültek ki a térségben. Az új 253-as busz Kelenföld vasútállomástól a Budaörsi út-Gazdagréti út-Angyalka utca-Madárhegy útvonalon közlekedik. Egy későbbi ütemben a Medvetalp utca és a Kányakapu utca teljes kiépítését követően, a járat útvonala Madárhegyen belül tovább bővülhet majd.

A BKK közölte: a 253-as járat munkanapokon 6 és 21.30 között, a csúcsidőszakokban 30 percenként, azon kívül pedig igény szerint 60 percenként telebusz rendszerben közlekedik majd. Az utazási szándékot előzetesen a telebusz.bkk.hu oldalon, a BudapestGO applikáción keresztül, telefonon vagy akár a járművezetőnél is lehet jelezni. Ez a megoldás gazdaságos és környezetkímélő, hiszen a busz csak akkor indul el, ha valóban van rá utasigény – mutattak rá.