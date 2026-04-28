Hűtött gombát hívnak vissza a boltokból – figyeljen, aki ilyet vett!

Az ENOKI Mushroom Green Box Limited 100 grammos kiszerelésben kapható, tételszáma G22029. Az előállító a malajziai MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD, az exportőr a kínai Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd., az importőr a hollandiai Asia Express Food B.V. – közölték.

A Listeria monocytogenes szennyezettségről szóló értesítés az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett.

Az érintett vállalkozások az NKFH-val együttműködve megteszik a szükséges intézkedéseket.

A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság ellenőrizni fogja.