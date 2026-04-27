Új járműveket vetnek be az magyar utakon – mutatjuk, hol futhat velük össze

A társaság jelenleg 32 darab emelőkosaras eszközzel – gépjárművekkel és pótkocsikkal – rendelkezik, amely állomány az új beszerzéssel 36 darabra bővült. A fejlesztés egyrészt a megnövekedett feladatok, másrészt a régi, elavult emelőkosaras pótkocsik kiváltása miatt vált szükségessé – olvasható a Magyar Közút közleményében.

Az új gépjárművek korszerű, eszközhordozó kistehergépjárművekre (Mercedes-Benz Sprinter) épített, emelőkosaras felépítménnyel rendelkeznek, amelyek megfelelnek a legmodernebb műszaki és biztonsági követelményeknek. Az eszközök folyamatos üzemeltetésre alkalmasak, ezáltal hozzájárulnak a hatékonyabb munkavégzéshez.

Az emelőkosaras járműveket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gallyazási munkák során is bevethetők. Alkalmazásuk révén a korábban nehezebben, lassabban vagy nagyobb kockázattal elvégezhető feladatok biztonságosabban és gyorsabban hajthatók végre.

A járművek korszerű biztonsági rendszerekkel vannak felszerelve, többek között zuhanásgátlóval, vészleállító berendezéssel, valamint a daruszerkezet a kosárból és a talajról egyaránt irányítható. Az eszközök kezeléséhez pedig speciális, hidraulikus emelőkosaras gépjármű és utánfutó kezelésére vonatkozó szakképesítés szükséges – fejtik ki.

Az új járművek országszerte, utak, hidak, útkereszteződések és közvilágítási rendszerek mentén végzett munkák során jelennek meg,

hozzájárulva a közúti infrastruktúra biztonságos és folyamatos üzemeltetéséhez.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a beszerzés jelentős lépést jelent a társaság számára, hiszen modern, biztonságos és minden előírásnak megfelelő célgépekkel válik hatékonyabbá a magasban végzett speciális munkák ellátása.