Új járműveket vetnek be az magyar utakon – mutatjuk, hol futhat velük össze

2026. április 27. hétfő Zita
Nyitókép: Magyar Közút Nonprofit Zrt./Facebook

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. járműparkja négy darab új emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be.

A társaság jelenleg 32 darab emelőkosaras eszközzel – gépjárművekkel és pótkocsikkal – rendelkezik, amely állomány az új beszerzéssel 36 darabra bővült. A fejlesztés egyrészt a megnövekedett feladatok, másrészt a régi, elavult emelőkosaras pótkocsik kiváltása miatt vált szükségessé – olvasható a Magyar Közút közleményében.

Az új gépjárművek korszerű, eszközhordozó kistehergépjárművekre (Mercedes-Benz Sprinter) épített, emelőkosaras felépítménnyel rendelkeznek, amelyek megfelelnek a legmodernebb műszaki és biztonsági követelményeknek. Az eszközök folyamatos üzemeltetésre alkalmasak, ezáltal hozzájárulnak a hatékonyabb munkavégzéshez.

Az emelőkosaras járműveket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gallyazási munkák során is bevethetők. Alkalmazásuk révén a korábban nehezebben, lassabban vagy nagyobb kockázattal elvégezhető feladatok biztonságosabban és gyorsabban hajthatók végre.

A járművek korszerű biztonsági rendszerekkel vannak felszerelve, többek között zuhanásgátlóval, vészleállító berendezéssel, valamint a daruszerkezet a kosárból és a talajról egyaránt irányítható. Az eszközök kezeléséhez pedig speciális, hidraulikus emelőkosaras gépjármű és utánfutó kezelésére vonatkozó szakképesítés szükséges – fejtik ki.

Az új járművek országszerte, utak, hidak, útkereszteződések és közvilágítási rendszerek mentén végzett munkák során jelennek meg,

hozzájárulva a közúti infrastruktúra biztonságos és folyamatos üzemeltetéséhez.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a beszerzés jelentős lépést jelent a társaság számára, hiszen modern, biztonságos és minden előírásnak megfelelő célgépekkel válik hatékonyabbá a magasban végzett speciális munkák ellátása.

magyar közút

közútkezelő

járműpark

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

The suspect is expected to be charged with assault of a federal officer and using a firearm during a crime of violence, officials have said.

2026. április 27. 05:33
Mutáns őzet lőttek ki a vadászok, az állatvédők őrjöngenek
2026. április 27. 04:46
Itt a MÁV bejelentése a Balatonról
