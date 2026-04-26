Elhunyt Gyetvai Gyula

A szakember évtizedeken átívelő pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a vármegyei egészségügyi ellátásban.

Gyógyítói munkáját Egerben, Kékestetőn, Parádfürdőn és Mátraderecskén végezte, elkötelezetten szolgálva a betegek érdekeit és az emberségesebb egészségügyi rendszer kialakítását.

Gyetvai Gyula orvosi hivatása mellett aktív közösségépítő szerepet is vállalt: korábban a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének elnökeként segítette a humanitárius szervezet munkáját.

Életművét szakmai körökben és az emberek körében egyaránt széles körű tisztelet övezte.