Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

A leendő tárcavezető azt írta, hogy hogy „a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi tárca háttérintézményeinek működésének és gazdálkodásának átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítása indokolt. Amennyiben ennek során bármilyen jogsértés – különösen vagyoni visszaélés, csalás vagy egyéb törvénytelenség gyanúja – merül fel, úgy a szükséges hatósági és jogi eljárásokat haladéktalanul meg kell indítani.”

A posztból az is kiderült, hogy a rendőrség javaslatával szemben mégsem emel vádat a Központi Nyomozó Főügyészség Ruszin-Szendi Romulusz korábbi garázdasági ügyében. „Az utolsó eljárást is megszüntették ellenem, mert az igazságszolgáltatás is újra szabad lehet!” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

Az ügy előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször meglökte a riportert. Az esetről videó is készült.

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lesz a Tisza-kormány honvédelmi minisztere.