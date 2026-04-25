Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértõje, korábbi vezérkari fõnök beszédet mond a párt Út a gyõzelembe elnevezésû országjárásának gyõri állomásán, a Bécsi kapu téren 2025. november 15-én.
Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

Mindenre kiterjedő vizsgálatokat jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán.

A leendő tárcavezető azt írta, hogy hogy „a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi tárca háttérintézményeinek működésének és gazdálkodásának átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítása indokolt. Amennyiben ennek során bármilyen jogsértés – különösen vagyoni visszaélés, csalás vagy egyéb törvénytelenség gyanúja – merül fel, úgy a szükséges hatósági és jogi eljárásokat haladéktalanul meg kell indítani.”

A posztból az is kiderült, hogy a rendőrség javaslatával szemben mégsem emel vádat a Központi Nyomozó Főügyészség Ruszin-Szendi Romulusz korábbi garázdasági ügyében. „Az utolsó eljárást is megszüntették ellenem, mert az igazságszolgáltatás is újra szabad lehet!” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

Az ügy előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször meglökte a riportert. Az esetről videó is készült.

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lesz a Tisza-kormány honvédelmi minisztere.

A Batthyány–Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért strukturális átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szombati Facebook-bejegyzésében az életmentő kezelésekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai és etikai döntéshozatal megnyugtató alapokra helyezésének fontosságát hangsúlyozta.
 

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának

Több évtizedes hagyományt megtörve Japán úgy döntött, hogy jelentős engedményeket vezet be a fegyverek eladására. Ezzel a keleti katonai hatalom berobbanhat a piacra, máris egy sor ország érdeklődik Tokióban a lehetőségek felé, vásárlások és együttműködések terén is növekedhet a szerepe. A lépés ugyanakkor veszélyek sorával fenyeget, kifejezetten a szomszédos Kína veheti rossz néven az ország belépését a globális fegyverpiacra. A szigetország mégis hosszú évtizedek politikáját felrúgva szakít a pacifizmussal, a geopolitikai realitás már nem kedvezett tovább a gondolkodásnak.

Hatalmas rekordra készül a londoni maraton titkos favoritja: vajon megállítja bárki?

Szakértők szerint a tavalyi győztes, a kenyai Sabastian Sawe a világcsúcs megdöntésének reményével áll rajthoz a vasárnapi londoni maratonon.

Iran's foreign minister in Islamabad for talks as US envoys set to travel to Pakistan

No meeting is planned between Iran and the US, according to an Iranian official. Donald Trump says Tehran is "making an offer and we'll have to see".

