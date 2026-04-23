Télből nyárba ugrik az időjárás egy napon belül, erős széllel

Csütörtökön fátyolfelhős, napos idő várható – írja a HungaroMet előrejelzése. A keleti, északkeleti tájakon emellett időszakosan vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadék nem várható.

Az északi, északnyugati szelet éjjel helyenként élénk, napközben többfelé erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, a szelesebb északnyugati részeken magasabb értékek valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 21 fok között alakul.