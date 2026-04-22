2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Kaposvár tényleg háborút indít az e-rollerek ellen

Tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni Kaposvár sétálóövezetében, ha a város közgyűlése április 30-i ülésén elfogadja Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester erről szóló előterjesztését.

A településvezető az önkormányzat honlapján elérhető dokumentum szerint azt kéri a képviselő-testülettől, szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását, amelynek értelmében az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken.

Ilyen eszköz az elektromos roller mellett a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

Szita Károly a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolja.

A polgármester az előterjesztésben felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

Azbesztkatasztrófa Szombathelyen – drámai információkat osztott meg a polgármester
Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Nem vesztegetik az időt: máris elzavartak a keretből három diósgyőri focistát

Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

