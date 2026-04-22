2026. április 22. szerda
Az előző napon beomlott támfal az I. kerületi Logodi utcában 2019. szeptember 17-én. A Budavári Önkormányzat tájékoztatása szerint a Logodi utca 56-58. szám alatti, magántulajdonban lévő építési telek a világörökség része és régészetileg védett. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón közölték: szabálytalan és engedély nélküli építési munka vezetett a támfalomláshoz.
Bizonytalanság az ingatlanpiacon

A visszafogott konjunktúra tavaly nem tudta érdemben támogatni a magyarországi kereskedelmi ingatlanok piacán, ahol 2026 első negyedévében az iráni konfliktus hatására kiéleződő geopolitikai feszültségek növelték a bizonytalanságot – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója kedden online is követhető sajtótájékoztatón.

Nagy Tamás a jegybank kereskedelmiingatlan-piaci jelentését ismertetve kiemelte, hogy Magyarországon 2025-ben érdemben nőtt a befektetési forgalom, amelynek értéke megközelítette az 1 milliárd eurót, ami éves összevetésben 123 százalékos emelkedés. A befektetések 38 százaléka az irodapiacot érintette, ezt a hotel és az ipar-logisztika szegmens követte 18, illetve 17 százalékos részesedéssel.

A szakember szerint a kiegyensúlyozottabb piaci szerkezetre való visszatérést mutatja, hogy a hazai befektetők aránya az elmúlt években elért 70-80 százalékról mostanra 61 százalékra mérséklődött. Ezzel együtt pedig a közel-keleti, a kínai, az angolszász, a német és osztrák befektetők újra megjelentek.

Az MNB kereskedelmiingatlan-piaci jelentésében arra is kitértek, hogy 2025-ben a bankok az előző év azonos időszakához képest 54 százalékkal több kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitelt folyósítottak, és ezek csaknem kétharmada építési célú hitelhez kapcsolódott. A kihelyezett projekthitelek volumene az ipari-logisztikai ingatlanok kivételével valamennyi kereskedelmiingatlan-szegmensben – így a kiskereskedelem, irodaházak és szállodák esetében – nőtt éves összevetésben.

A jelentés szerint 2025-ben a budapesti irodapiac kihasználatlansági rátája csökkent, de előretekintve a túlkínálat kockázata erősödik. Tavaly év végén a budapesti modern irodák állománya 4,46 millió négyzetmétert tett ki, a kihasználatlansági ráta pedig 12,5 százalékon állt, ami 2024 végéhez képest 1,6 százalékpontos csökkenés. A mutató mérséklődését segítette, hogy tavaly az állomány 1 százalékát kitevő új irodaátadások volumene a megelőző két év átadásainak mintegy felét tette ki, az átadott irodaterületek pedig 95 százalékos bérbeadottsági szinttel rendelkeztek.

Az iroda szegmensben a nettó piaci felszívás éves volumene 99 ezer négyzetmétert tett ki, ami az elmúlt évek tekintetében magas érték. A 2026-ra tervezett irodaátadás volumene a 335 ezer négyzetmétert is elérheti, ami a meglévő állomány 7,5 százaléka. Az idei évre várt átadások 84 százaléka tulajdonosi, elsősorban állami használatra épül. A saját használatú irodaházak átadásával és az ezt követő átköltözésekkel a kihasználatlansági ráta emelkedése várható.

Rámutattak, hogy Budapest és környékén idén 289 ezer négyzetméter ipari-logisztikai terület átadása szerepel a tervekben, ez a meglévő állomány 7,1 százaléka. Tavaly a budapesti ipari-logisztikai piac kihasználatlansági rátája 4,9 százalékponttal, 12,8 százalékra emelkedett, ráadásul ez a mutató idén tovább nőhet.

Országos szinten idén 2 millió négyzetméter ipari-logisztikai ingatlan átadása várható, ez a 2025-ös állományhoz képest 11 százalékos bővülés. A 2026-ra tervezett új átadások 60 százaléka Kelet-Magyarországon, 28 százaléka Közép-Magyarországon (Budapestet is beleértve), 12 százaléka pedig Nyugat-Magyarországon várható. A kelet-magyarországi magas arányt főként a Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán és Szegeden folyamatban lévő ipari beruházások magyarázzák.

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a leendő miniszterelnök nyitottan állt az iskolaigazgatókhoz a keddi egyeztetésen. Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, és ott volt a megbeszélésen, azt mondta, nem tettek javaslatot az oktatási miniszter személyére, de bízik benne, hogy a leendő tárcavezető kikéri a szakma véleményét, és a tanulókat helyezi a középpontba.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Amíg fenntartják a védett árat, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: Európa még nem igazán érzi a Hormuzi-szoros lezárásának hatását, de ez hamar megváltozhat.
 

Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

Az orosz olaj sem lesz elég a magyarországi olajpiaci egyensúlyhoz

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Megüzenték az Egyesült Államoknak: ezen az egyetlen feltételen múlik a béke, különben zárva marad Hormuz

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit - közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

