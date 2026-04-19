Infostart.hu
2026. április 19. vasárnap
Decay of old Radioactive material container
Nyitókép: Satakorn/Getty Images

Megállapították: lehet biztonságosan tárolni a radioaktív hulladékot Magyarországon

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A HUN-REN kutatója dán és magyar egyetemek és kutatócsoportok szakembereivel együttműködve vizsgálta a Nyugat-Mecsek hosszútávú felszínformálódását.

Kozmogén izotópok is segítettek megállapítani, hogy a Paksi Atomerőműben keletkező kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésére tervezett nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló biztonságát fenyegeti-e a felszín természetes lepusztulása. Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének kutatója az InfoRádióban elmondta:

százezer éves nagyságrendben is biztonságos lehet a tároló.

Kiemelte, hogy megvizsgálták a gerincek lepusztulási rátáját, és vizsgálták több kis patak vízgyűjtőjének lepusztulását. Arra jutottak, hogy mind a gerincekre, mind pedig a vízgyűjtőkre, tehát a teljes területre vonatkozó becslés nagyon alacsony lepusztulási rátákat eredményezett. Maximálisan 30 méternyi kőzet pusztul le ugyanis 1 millió év alatt.

A hulladéktárolók legalább 300 méter mélyen vannak biztonságos mélységben, és legalább 10 ezer évig kell kitartaniuk. A mostani hulladéktárolót 500-1000 méter mélységbe, tehát jóval mélyebbre tervezik

elhelyezni. Így még hogyha gyorsul is a folyamat, akkor is alatta maradnak a veszélyes mértékű lepusztulásnak – tette hozzá a kutató.

Mint ismertette, arra sem kell számítani, hogy a patakok mély szurdokokat hoznának létre, amelyek lokálisan belecsíphetnének a hulladéktároló biztonsági zónájába, a felszín lepusztulása egyenletes. Remélhetőleg a tektonikus mozgások nem változnak, így pedig százezer éves nagyságrendben is tökéletes mélységet jelent a hulladéktároló.

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.

In a post on his Truth Social platform, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal isn't reached.

