Drasztikus döntésre kényszerültek a Balaton állapota miatt

Nem rendezik meg idén a Pünkösdi Regattát – írja a Túravitorlás Sportklub közösségi oldalán közzétett bejegyzése alapján a sokszinuvidek.24.hu. A szervezők közölték:

a Balaton tartósan alacsony vízállása ellehetetleníti a verseny biztonságos és megfelelő lebonyolítását.

A döntés hátterében a kedvezőtlen vízállási viszonyok állnak. Nem csak az a probléma, hogy a sekélyebb vízben nehezebb a hajózás, hanem az is, hogy jelentősen csökkennek a kikötési lehetőségek, ami egy több résztvevőt megmozgató regatta esetében jelent komoly szervezési akadályt.

A közleményben arról is szó esik, hogy a várhatóan alacsonyabb nevezői létszám mellett a rendezvény gazdaságilag sem lenne fenntartható. Mindez együtt ahhoz vezetett, hogy

a klub végül a verseny törlése mellett döntött.

A Pünkösdi Regatta a Balaton egyik legnagyobb és legnépszerűbb hagyományos nagyhajós vitorlás túraversenye, amelyet minden évben pünkösd hétvégéjén rendeznek meg. A többnapos esemény jellemzően Balatonföldvár és Keszthely között zajlik, és a szezon első hosszabb, jelentős vitorlás versenye.