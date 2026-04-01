2026. április 1. szerda
Sailboat on the lake Balaton ship prow view and other sailboats in the background .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Drasztikus döntésre kényszerültek a Balaton állapota miatt

A szervezők szerint a tó nincs abban az állapotban, hogy meg lehessen tartani a tavasz egyik legjelentősebb versenyét.

Nem rendezik meg idén a Pünkösdi Regattát – írja a Túravitorlás Sportklub közösségi oldalán közzétett bejegyzése alapján a sokszinuvidek.24.hu. A szervezők közölték:

a Balaton tartósan alacsony vízállása ellehetetleníti a verseny biztonságos és megfelelő lebonyolítását.

A döntés hátterében a kedvezőtlen vízállási viszonyok állnak. Nem csak az a probléma, hogy a sekélyebb vízben nehezebb a hajózás, hanem az is, hogy jelentősen csökkennek a kikötési lehetőségek, ami egy több résztvevőt megmozgató regatta esetében jelent komoly szervezési akadályt.

A közleményben arról is szó esik, hogy a várhatóan alacsonyabb nevezői létszám mellett a rendezvény gazdaságilag sem lenne fenntartható. Mindez együtt ahhoz vezetett, hogy

a klub végül a verseny törlése mellett döntött.

A Pünkösdi Regatta a Balaton egyik legnagyobb és legnépszerűbb hagyományos nagyhajós vitorlás túraversenye, amelyet minden évben pünkösd hétvégéjén rendeznek meg. A többnapos esemény jellemzően Balatonföldvár és Keszthely között zajlik, és a szezon első hosszabb, jelentős vitorlás versenye.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat
Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív volt a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, az irányadó amerikai indexek végül 2-3 százalékos pluszban zártak.

Kinek jár egyszeri segély 2026-ban? Az egyszeri segély igénylése, feltételei, minden szükséges nyomtatvány egy helyen

Tudd meg, kinek jár az OEP egyszeri segély 2026-ban! Mutatjuk az egészségügyi okokból igényelhető támogatás feltételeit, és az igénylés menetét.

Trump says US will leave Iran in 'two or three weeks' whether 'we have a deal or not'

Meanwhile, Iran's president says Tehran has the "necessary will" to end the war provided there are guarantees it will not flare up again.

2026. március 31. 23:38
Olaszország ismét lemarad a labdarúgó-világbajnokságról
2026. március 31. 19:01
A jó hír: nem kapott gólt a magyar válogatott. A rossz: nem is szerzett…
