2026. április 16. csütörtök
fotó: ceglédi rendőrség
Nyitókép: ceglédi rendőrség

Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét – fiktív foglalkoztatás, pénzvisszacsorgatás

A Központi Nyomozó Főügyészség fiktív foglalkoztatás miatt folytat nyomozást.

A nyomozó ügyészség csütörtökön több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki polgármestert – tudta meg az Infostart.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlési Hivatalánál.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen

13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte polgármesterrel.

Az ügyészség elrendelte a polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

halásztelek

fiktív foglalkoztatás

pénzvisszacsorgatás

Elemzők: érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Startolnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere lapinformációk szerint

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Nem a finanszírozás a szűk keresztmetszet: ezért halasztják a beruházásokat a kkv-k

Kecskeméten továbbra is tervezhető a jövő a kkv-k számára, de csak azoknak, akik képesek gyorsan reagálni a munkaerőpiaci, energetikai és technológiai változásokra, és aktívan élnek a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségekkel. A KAVOSZ és a Portfolio közös Széchenyi Kártya Roadshow-jának legutóbbi állomásán a résztvevők arról beszéltek, hogy a vállalkozások ma egyszerre küzdenek munkaerőpiaci, költségoldali és technológiai kihívásokkal, miközben a működés alapja a folyamatos alkalmazkodás lett. A kép ugyanakkor nem egyoldalúan negatív, hiszen a finanszírozási eszközök elérhetők, a növekedés feltételei adottak, mégis látszik, hogy a beruházási aktivitás elmarad a lehetőségekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a növekedési tartalék továbbra is a rendszerben van, de elsősorban azok számára, akik időben lépnek és fejlesztésekbe kezdenek.

Hatalmas csalás a patikában: 230 millió forintot húzott le egy gyógyszerész hamis receptekkel

Recepthamisítással igényelt vissza csaknem 230 millió forintnyi társadalombiztosítási támogatást egy 54 éves gyógyszerész.

Israeli attacks destroy key bridge linking southern Lebanon with rest of country

Reports from Lebanon say the Qasmiyeh bridge was destroyed by two successive attacks. In the US, Defence Secretary Pete Hegseth is about to give an update on the war with Iran.

Elbocsátási hullám indult a Demokratikus Koalíciónál a választás utáni napon lapinformációk szerint
Startolnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások
