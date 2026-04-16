Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét – fiktív foglalkoztatás, pénzvisszacsorgatás

A nyomozó ügyészség csütörtökön több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, számos tanút hallgatott ki, majd két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, köztük a halásztelki polgármestert – tudta meg az Infostart.

A közölt megalapozott gyanú lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák az Országgyűlési Hivatalánál.

Az Országgyűlés Hivatala 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen

13 345 000 forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

A főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte polgármesterrel.

Az ügyészség elrendelte a polgármester őrizetét, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.