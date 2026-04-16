Súlyos károkat okozott a fagy az elmúlt napokban

Azt írták, az elmúlt egy hét során nagyrészt száraz volt az idő. Az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál kevesebb csapadék hullott az elmúlt 30 illetve 90 napban, ennek megfelelően a talaj felszín közeli 10-20 centiméteres rétege nagy területen kritikusan száraz állapotban van.

A 20-60 centiméteres talajréteg vízellátottsága még általában jónak mondható, a mélyebb rétegekből pedig főként az Alföldön hiányzik 70-100 milliméter nedvesség, ami a tél során nem töltődött föl. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga már tartósan meghaladja a 10 Celsius-fokot.

A hőmérséklet a múlt hét második felében jellemzően 1-4 Celsius-fokkal elmaradt a sokéves átlagtól, a napi középértékek 10 fok alatt alakultak. A múlt héten keddtől vasárnapig minden éjszaka előfordultak fagyok az országban, a legerősebb fagyok szombatra virradóra, az északi völgyekben és a Nyírségben alakultak ki, ahol mínusz 5 és mínusz 7 fok közötti értékeket is mértek. Hétfőtől megszűntek az éjszakai fagyok, melegedett a levegő, a maximumok már 20 fok közelébe emelkedtek.

Az őszi búza szépen nő, az állomány a szokásosnál előrébb jár a fejlődésben, zöld tömegük intenzíven növekszik. A repce teljes virágzásban van, és bár a gyökérzónában még kielégítő mennyiségű nedvesség található, nagy szükség lenne a csapadékra.

A nyári kapás növények vetése többnyire véget ért, a csírázáshoz és a keléshez azonban áztató esőre lenne szükség, mert a magok száraz talajba kerültek.

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek a múlt hét második felében.

Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem várható nagy területre kiterjedő, jelentősebb mennyiségű csapadék, így a talaj tovább szárad, az aszályhelyzet várhatóan tovább romlik. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapig marad a 20 fok körüli tartományban, majd hétfőn hidegfront érkezik lehűléssel.