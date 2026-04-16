2026. április 16. csütörtök Csongor
Wintertime. Winter background with thermometer in the snow on frosty day.
Nyitókép: Getty Images / Leonid Ikan

Súlyos károkat okozott a fagy az elmúlt napokban

Infostart / MTI

Az elmúlt héten több napon is kialakult éjszakai fagyok sokfelé okoztak súlyos károkat a gyümölcsösökben – írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták, az elmúlt egy hét során nagyrészt száraz volt az idő. Az ország túlnyomó részén a sokéves átlagnál kevesebb csapadék hullott az elmúlt 30 illetve 90 napban, ennek megfelelően a talaj felszín közeli 10-20 centiméteres rétege nagy területen kritikusan száraz állapotban van.

A 20-60 centiméteres talajréteg vízellátottsága még általában jónak mondható, a mélyebb rétegekből pedig főként az Alföldön hiányzik 70-100 milliméter nedvesség, ami a tél során nem töltődött föl. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga már tartósan meghaladja a 10 Celsius-fokot.

A hőmérséklet a múlt hét második felében jellemzően 1-4 Celsius-fokkal elmaradt a sokéves átlagtól, a napi középértékek 10 fok alatt alakultak. A múlt héten keddtől vasárnapig minden éjszaka előfordultak fagyok az országban, a legerősebb fagyok szombatra virradóra, az északi völgyekben és a Nyírségben alakultak ki, ahol mínusz 5 és mínusz 7 fok közötti értékeket is mértek. Hétfőtől megszűntek az éjszakai fagyok, melegedett a levegő, a maximumok már 20 fok közelébe emelkedtek.

Az őszi búza szépen nő, az állomány a szokásosnál előrébb jár a fejlődésben, zöld tömegük intenzíven növekszik. A repce teljes virágzásban van, és bár a gyökérzónában még kielégítő mennyiségű nedvesség található, nagy szükség lenne a csapadékra.

A nyári kapás növények vetése többnyire véget ért, a csírázáshoz és a keléshez azonban áztató esőre lenne szükség, mert a magok száraz talajba kerültek.

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek a múlt hét második felében.

Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem várható nagy területre kiterjedő, jelentősebb mennyiségű csapadék, így a talaj tovább szárad, az aszályhelyzet várhatóan tovább romlik. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnapig marad a 20 fok körüli tartományban, majd hétfőn hidegfront érkezik lehűléssel.

fagy

károkozás

hungaromet

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig

A magyar gazdaságban érdemi növekedés évek óta nincs, a költségvetési hiány az egekben, míg az államadósság emelkedő pályára került. A kétharmados parlamenti többséggel felhatalmazott leendő Tisza kormány ezért kénytelen lesz válságkezeléssel indítani működését. De vajon milyen mozgástere lehet az új kabinetnek, hogyan alakulhatnak a fontosabb gazdasági mutatók, mikor számolhatunk az euró bevezetésével és változhatnak-e az állammal szemben támasztott állampolgári elvárások − ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Tardos Gergellyel, az OTP Elemzési Központ igazgatójával a Portfolio Checklist Extrában.

Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

