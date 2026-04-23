2026. április 23. csütörtök Béla
Az Európai Unió Tanácsának ciprusi soros elnökségét hirdető transzparens a tanács brüsszeli székházán 2026. január 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Akár sorsfordító is lehet a csütörtök este kezdődő uniós csúcs, amiből a magyarok kimaradnak

ELŐZMÉNYEK

Vélhetően a közel-keleti helyzet értékelése, az energiaárak csökkentése, biztonságpolitikai válaszlépések, a kölcsönös védelmi mechanizmussal kapcsolatos kérdések és az EU következő költségvetése is napirendre kerül a kétnapos tanácskozáson.

Csütörtök este nyitóvacsorával kezdődik, majd pénteken egész napos, zárt ajtók mögötti tárgyalásokkal folytatódik az Európai Tanács ciprusi csúcstalálkozója, amelyen Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök már nem vesz részt. Sokan nagy jelentőséget tulajdonítanak a mostani csúcsnak, ahol már akár az EU politikai erőviszonyainak a jövőbeli átrendeződésére is láthatunk bizonyos jeleket.

A Magyar Nemzet beharangozója szerint az egyik fő téma a közel-keleti háborús helyzet lesz, különösen az USA és Izrael által indított konfliktus, amely már a nyolcadik hetébe lépett. A csúcs résztvevői vélhetően a béke kilátásait, valamint a Hormuzi-szoros lezárásának következményeit vitatják meg. A szoros kulcsfontosságú helyszín az energiaszállítás szempontjából, és amikor az iráni vezetés blokád alá vonta, elszálltak az energiaárak világszerte, ami közvetlenül érinti jelenleg is az európai gazdaságokat és a lakosságot egyaránt. Emiatt

az energiaárak csökkentése prioritássá vált az EU-ban, de a helyzet megoldásában nincs teljes egyetértés a tagállamok között.

Megosztottság figyelhető meg a biztonságpolitikai válaszlépések terén is. Franciaország és Németország például nem ért egyet abban, hogy az EU-nak részt kellene-e vennie a tengeri szállítási útvonalak katonai védelmében – írja a Politico.

Egyesek védelmi jellegű misszió elindítása mellett érvelnek, de az Egyesült Államok szerepvállalása nélkül ennek aligha lenne érdemi eredménye.

A ciprusi csúcstalálkozón biztosan téma lesz az unió következő költségvetése is. Nagy kérdés, lesz-e konszenzus a résztvevők között.

Az északi, gazdagabb tagállamok ugyanis alacsonyabb befizetéseket és szigorúbb költségvetési fegyelmet szeretnének, míg a déli és keleti országok nagyobb költségvetést és a támogatások fenntartását szorgalmazzák.

Nem könnyíti meg a tárgyalásokat az sem, hogy az EU-nak 2028-tól évente jelentős összegeket kell visszafizetnie a Covid idején felvett közös adósságból, miközben a geopolitikai feszültségek – különösen az iráni konfliktus – további pénzügyi nyomást jelentenek.

Cipruson vélhetően megvitatják majd az Európai Unió kölcsönös védelmi mechanizmusával kapcsolatos kérdéseket is. A tagállamokat bármilyen támadás esetén elvileg egymás megsegítésére ösztönzi a mechanizmus, az viszont nem világos, hogy konkrétan milyen segítséget kell egymásnak nyújtaniuk az országoknak. Ez különösen fontos kérdés a házigazda Ciprus számára, ugyanis a szigetország nem tagja a NATO-nak, így más biztonsági garanciák vonatkoznak rá.

A következő uniós csúcstalálkozón már az új magyar kormány képviselői vesznek részt, és nagy kérdés, milyen erőviszonyok, lehetőségek, távlati célok várják majd őket.

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor" kész találkozni Putyinnal.

Durván átverték a magyar vásárlókat a kedvelt webshopok: egymilliárdos gigabírság lett a trükközés vége

Az áthúzott árak, százalékos kedvezmények, a különféle rövidebb vagy hosszabb promóciók az online kereskedelem alapeszközei.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

2026. április 23. 15:12
Megroppant a román kormánykoalíció, sorra álltak fel a miniszterek
2026. április 23. 15:01
Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
