Egy 30 kilométer per órás sebességkorlátozást jelző közlekedési tábla.
Autósok figyelem: ezek nagyon fontos változások!

Változnak a sebességhatárok az ország útjain.

Összesen 54 útszakaszon változtatott a Magyar Közút Zrt. (MK) az addig érvényes sebességkorlátozásokon 2025-ben, majd új közlekedési táblákat helyezett ki.

Többségében csökkentették a korábban megengedett maximális haladási tempót az érintett útszakaszokon, ahol a rutinból autózás helyett figyelni és a korábbiakhoz képest lassulni kell.

Néhány útszakaszon viszont gyorsabban lehet majd haladni a járművekkel, mint addig.

A vezess.hu szerint nincsenek kőbe vésve a sebességhatárok. Könnyen lehet, hogy ahol évek óta 90-nel vagy 50-nel autózunk, motorozunk és haladnak a buszok, kamionok, ott a jövő héttől már szabálytalan így haladni. Senki ne vezessen megszokásból, ugyanis a közlekedési törvény szerint több hatóságnak is feladata mások mellett a sebességhatárok állandó kontrollja is: ha szükséges, csökkentik, avagy megemelik.

Előírás szerint ötévenként minden autópálya és főút sorra kerül, de a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút, a Budapest Közút Zrt. (BK), az önkormányzatok, vagy éppen a rendőrség is bármikor változtathat az utak sebességhatárain.

Különféle okok állhatnak a módosítások mögött:

  • forgalmi adatok (például egy addig gyér forgalmú útszakasz mellé hipermarket épül, aminek következtében sokszorosára emelkedik ott a járműforgalom)
  • balesetszám (településeken belül és kívül egyaránt előfordulhat, hogy sebességhatár-csökkentéshez nyúlnak a hatóságok olyan helyeken, ahol sok a baleset)
  • útminőség (évek óta egyre gyakoribb példa, hogy kátyúsodás után nem felújítás következik, hanem leszedik az addigi 90-es, 80-as stb. táblákat, és 70-eseket, 60-asakat raknak ki helyettük,
  • mindezek mellett egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján is módosíthatnak az útkezelők vagy önkormányzatok a sebességkorlátozó táblákon.

A hazai szervezetek közül messze az MK nézi át a legtöbb utat, ezért a Vezess az ország autóútjait, fő-, és mellékútjait ellenőrző szervezettől közli az összes, 2025-ben megváltoztatott sebességhatár pontos helyét

A forgalomba helyezett személyautók egyre erősebbek és gyorsabbak (valamint javulnak az aktív és passzív biztonsági rendszereik), a Magyar Közút adatai szerint minimális mértékben követi ezt a trendet az infrastruktúra.

A rendőrség által hosszú évek óta hangoztatott tény, hogy minél magasabb sebességgel ütközik egy-egy jármű, annál nagyobb a benne utazók – és az elgázolt gyalogosok, kerékpárosok stb. – sérülésveszélye, mégis pár helyen sebességhatár-növelésre is látott lehetőséget az útkezelő.

Igaz, csak négy útszakaszon az egész országban:

  • Csongrád-Csanád, 47-es főút, 205-2015-ös kilométerszelvény (ksz.), 90 km/óráról 100 km/órára emelkedett, a hivatalos indok szerint “emelt sebességű útszakasz felülvizsgálatát követő szakasz kiterjesztés miatt”
  • Csongrád-Csanádban a 472-es főúton a 201-203 ksz-nél, ugyanúgy 90-ről 100-ra, ugyanaz az indok
  • Hajdú-Bihar vármegyében a 42-es főúton a 30-35-ös ksz-nél is változott, 60 km/óráról 90 km/órára emelték, oka: “megszűnt a korábbi útállapot miatti korlátozás”
  • Vas, M80, 186-187-es ksz., ahol a korábbi 60 km/órás táblákat 110-esekre cserélték, mert megszűnt a korábbi végcsomópont az autóút ausztriai folytatása miatt.

Sajnos a leggyakrabban közlekedésbiztonsági ok miatt csökkentik a sebességhatárt egy-egy útszakaszon, egészen konkrétan azért, mert annyira leromlott az állapota, annyi a kátyú, hogy veszélyes lehet a korábban engedett sebességhatárt elérve közlekedni.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Vizsgálatot indított Brüsszel, bajban a Nutella és a Kinder gyártója

Az Európai Bizottság versenyügyi vizsgálatot indított a Ferrero ellen a csokoládéágazatban. A vállalat közölte: együttműködik a hatósággal - jelentette a Politico.

Újra erősödött a forint csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

