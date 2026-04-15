Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Az államfő szerda délelőtt 10 órára hívta az országgyűlési választáson nyertes pártok vezetőit egyeztetésre; elsőként Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, akit fel is kért kormányalakításra, majd Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a KDNP elnökét fogadta.

Az alkotmányos kötelezettségeknek megfelelően az alakuló ülés időpontjáról és előkészítéséről egyeztet az államfő az Országgyűlésbe jutott pártok vezetőivel. A kormányalakítási felkérés az Alaptörvény és az alkotmányos szokások szerint történik majd, a folyamatokról pedig a nyilvánosság folyamatos tájékoztatást kap – jelezte korábban Sulyok Tamás.

A fentieknek megfelelően várhatóan Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom listavezető elnöke is látogatást tesz hamarosan a Sándor-palotában.