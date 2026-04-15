2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnöknél 2026. április 15-én a Sándor-palotában
Nyitókép: Facebook/ Magyar Péter

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Infostart / InfoRádió

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.

Stánicz Péter alkotmányjogász összefoglalta az InfoRádiónak, hogy melyik közjogi méltóság esetében jelenleg mik a szabályok, amelyek persze mind megváltozhatnak, ha a kétharmados többséggel rendelkező Tisza Párt azzal kezdi, hogy megváltoztatja az alaptörvényt ezekben a kérdésekben is.

A jelenlegi szabályok szerint a köztársasági elnök, ha az alaptörvény rendelkezéseit megsérti, vagy szándékosan törvényt sért, esetleg szándékos bűncselekményt követ el, megfosztható a tisztségétől. A köztársasági elnök alapvetően egy ceremoniális pozíció, de azért fontos az ő szerepe, mert például ő kezdeményezheti a legfőbb ügyész elmozdítását vagy a Kúria elnökének elmozdítását, és utána dönt csak az Országgyűlés. Tehát

a köztársasági elnök kezdeményezése nélkül az Országgyűlés maga például nem tudja elmozdítani a legfőbb ügyészt. A köztársasági elnök elmozdításához pedig az Alkotmánybíróságra van szükség.

Úgy néz ki a folyamat, hogy ha a köztársasági elnök alaptörvényt sért, vagy szándékos bűncselekményt követ el, akkor az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti, hogy az Országgyűlés döntsön az elmozdításra irányuló eljárás megindításáról. Ha az Országgyűlés kétharmada úgy dönt, akkor az Alkotmánybíróság elé kerül ez a kérdés, és végső soron az Alkotmánybíróság mondhatja azt ki, hogy a köztársasági elnök alaptörvényt sértett, és ezért a tisztségétől őt megfosztja, elmozdítja.

Az Alkotmánybíróság tagjait nem tudja leváltani az Országgyűlés, erről csak a taláros testület tagjai dönthetnek. A parlament azonban mégsem eszköztelen. Az Alkotmánybíróság egy több tagból álló testület, a tagok létszámát az alaptörvény szabályozza. Tehát nincsen jelenleg akadálya, hogy egy alaptörvény-módosítással növeljék az alkotmánybírók számát, új alkotmánybírók legyenek kinevezve. Nyilvánvalóan ez befolyásolja a testület szerepfelfogását, döntéseit. „Itt most nem politikailag elfogult bírók kinevezésére gondolok, az alkotmányjog abból tud kiindulni, hogy egy alkotmányos demokráciában minden szereplő betartja az alapvető szabályokat” – hangsúlyozta Stánitz Péter alkotmányjogász.

A legfőbb ügyész és a Kúria elnökének elmozdítását a köztársasági elnök kezdeményezheti, majd az Országgyűlésnek kell erről kétharmados többséggel döntenie.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

