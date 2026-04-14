Felfordulás az M30-ason – mutatjuk, merre lehet kerülni

Azt írták, április 14. és május 6. között a csomópont felhajtóágát is érinti a korlátozás. E lezárás ideje alatt Kassa felé a 3-as főúton Szikszó felé haladva az M30-Szikszó összekötőúton lehet közlekedni, ezen az útvonalon érhető el az M30-as sztráda az országhatár felé.

Szintén a 3-as főúton Szikszó irányában haladva az M30-Szikszó összekötőúton érhető el az autópálya Miskolc felé.

A május 6. és 19. közötti lezárás ideje alatt az M30-as országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-dél felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-észak felé közlekedni.

A közlemény szerint az április 14. és 25. között tartó korlátozás idején az M30-as autópálya országhatár felé vezető oldaláról a Miskolc-kelet, Felsőzsolca csomópontban a Miskolc-észak felé vezető lehajtón lehet lehajtani, majd a 3-as főút „turbó” körforgalmában visszafordulva lehet Miskolc-dél felé közlekedni.

A tervek szerint a részleges zárások várhatóan április 14. és május 19. között lesznek érvényben.

A tájékoztatás szerint a zárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és más külső körülményektől függően módosulhatnak. Ezekről az utazók az Útinform és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján, valamint a Facebookon tájékozódhatnak.