Káosz a sztrádákon – több kilométeres torlódás az M7-esen, az M5-ös is elesett

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, a Velencei-tónál új terelést építenek ki. Az 54-es km-nél csak egy sáv járható, közel 6 km-es a torlódás – írja a Propeller.

De probléma van az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, Ócsánál is, itt szintén munkavégzés folyik. Emiatt a 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani.

A 6-os úton, Dunakömlőd átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 104-es kilométernél félpályán halad a forgalom.

Emellett a 8-as főúton, Márkó és Veszprém között egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. Az 59-es kilométernél, a Veszprém felé vezető oldalon csak a külső sáv járható.