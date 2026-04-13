2026. április 13. hétfő Ida
Napsütés, telibe fotózva.
Nyitókép: Pixabay

Eljött a 20 fokok ideje

Infostart

A jövő héten kellemes tavaszi idő várható. A hét elején nedves, de enyhe levegő érkezik és melegedés kezdődik, így az éjszakák is fagymentessé válnak, napközben pedig az egyre több napsütés mellett 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn egyre többfelé lehet számítani szűrt napsütésre, mert délnyugat, nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Késő délutántól, estétől általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, és néhol - főként az ország délnyugati felén - már előfordulhat zápor. A keleties szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható.

Kedden a napsütés mellett lesznek erősen felhős időszakok is, elszórtan zápor előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum általában 4 és 10 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között várható.

Szerdán keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő, és főleg az ország nyugati felében alakulhat ki zápor. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve zápor előfordulhat. A változó irányú légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 18 és 23 fok között valószínű.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve alakulhat ki zápor. Mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. Hajnalban 4 és 10, délután 18 és 23 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve alakulhat ki zápor. Az északiasra forduló szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10, délután 17 és 22 fok között alakul.

Vasárnap napos időre lehet számítani kevés gomolyfelhővel, számottevő csapadék nélkül. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9, délután 17 és 22 fok között alakul.

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel nagy valószínűséggel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távoznia kell a pozíciójukból.

Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják

Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

