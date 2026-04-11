Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Az első kérdésre, hogy mia a választások tétje, Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: „senki sem szereti, ha szétbarmolják azt, amin tizenhat évig dolgozott. Az ellenfeleink nem is rejtik véka alá, hogy lebontanák azt a polgári, nemzeti gazdaságot és családbarát, keresztény társadalmat, amelyet felépítettünk. Nekem személyesen az a tét, hogy megmarad-e mindaz, amiért dolgoztam, és amiről azt gondolom, hogy a legjobb út az ország számára. De ez nem rólam szól. A tét Magyarország számára sokkal nagyobb, mint nekem személyesen.”

Arra a kérdésre, hogy kik az ellenfelei, a miniszterelnök azt mondta: egy fontos ellenfél kiesett: az amerikai demokraták. 2022-ben ők voltak a magyar ellenzék legfontosabb finanszírozói és politikai támogatói.

Orbán Viktor szerint a hatalomért folyó küzdelem nyersebbé vált. Úgy véli: „a globalista elit az amerikai vereség után Brüsszelbe húzódott vissza. Ott most több pénz, több eszköz, nagyobb befolyás összpontosul, mint korábban, és ezeket sokkal nyíltabban használják.”

Példákat is sorolt: Franciaországban jogi eszközökkel akadályozzák a patrióta erőket. Németországban titkosszolgálati nyomás alatt tartják az egyetlen valódi ellenzéket. Amerikában pedig nemcsak le akarták venni Donald Trumpot a pályáról, hanem a végén meg is próbálták lelőni.

A nyugati politika brutalizálódik, és ez alól Magyarország sem vonhatja ki magát.

Az ellenfeleink azok az erők, amelyek fenn akarják tartani a pénz, az üzlet és a politikai hatalom régi elosztási rendjét. A barátaink pedig azok, akik hisznek abban, hogy vissza kell térni a szuverén nemzetek korszakához – mondta Orbán Viktor.

Arra a kérdésre, hogy mennyire nehéz ez a kampány, úgy fogalmazott: „Minden választás nehéz. Még az is, amelyiket végül fölényesen megnyerjük. Kívülről könnyűnek látszhat egy kampány, belülről egyik sem az. Mindegyik más, és mindegyik kemény.

A mostani azért különleges, mert most nem az ellenzéki pártokat terelték egy táborba, hanem félretolták őket, és csináltak helyettük valami újat.

Ez nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi minta. Nehéz helyzet, de nem példa nélküli. A fontos az, hogy a vége most is ugyanaz legyen: győzzünk.”

Orbán Viktor szerint a háború, az infláció, az energiaárak és a gyenge növekedés jórészt rajtunk kívül álló okok következményei. „Azt is tudjuk, hogy ennyi munkával békésebb időkben jóval előrébb tartanánk. Másrészt ott van a másik tapasztalat is. Visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, a gazdaság kitermeli a 14. havit is, egyszázalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-emelést hajtottunk végre, az édesanyák két gyermekkel már adómentesek, megdupláztuk a gyermekek után járó adókedvezményt, megkétszereztük a nemzeti vagyont, az aranytartalékot pedig a harmincháromszorosára növeltük. Vagyis

lassabban haladunk, mint szeretnénk, de közben így is olyasmiket hoztunk létre, amire Európában alig van példa.

Ez a két érzés egyszerre van jelen az emberekben”.

Mint mondta, azért harcol, hogy megőrizze ezeket a vívmányokat, de ez nem könnyű, mert Magyarország nem sziget. Részei vagyunk a világgazdaságnak, az európai gazdaságnak is.

„Aki azt mondja, hogy ami odakint történik, az ránk nem hat, az vagy nem érti a világot, vagy nem mond igazat. De minden nemzeti gazdaságpolitikának van mozgástere. Mi tudjuk, hogyan kell megválasztani azokat az eszközöket, amelyekkel a legkisebb veszteséggel lehet átvészelni egy válságot. Amit felépítettünk, az megvédhető, és tovább is építhető” – mondta a miniszterelnök.

Orbn Viktor szerint „a Tisza Párt sosem értett egyet azzal az alappal, amelyre 2010 óta Magyarországot építjük. Nem fogadták el a családtámogatás logikáját, és azt sem, hogy a társadalmat nemcsak szociális, hanem családi és demográfiai szempontból is szervezni kell. Ők mindent a rászorultság logikájára építenének” – mondta a kormányfő, aki szerint mindebben van igazság, de önmagában ez kevés. „Ezért támadják a gyermekek után járó adókedvezményt, ezért gúnyolják az élethosszig tartó adómentességet, ezért vörös posztó nekik a rezsicsökkentés és minden olyan eszköz, amely a családokat védi. Nem egy-egy intézkedéssel van bajuk. Az egész gondolkodásmóddal van bajuk. Nem lep meg, hogy a Tisza körül ugyanazok a régi balliberális közgazdászok bukkannak fel, akik 2010 előtt is ugyanazokat a recepteket ajánlgatták. Ezeket egyszer már kipróbálta az ország, és rosszul járt vele.”

Mint fogalmazott: „még nem találkoztam olyan Tisza-szavazóval, aki azt mondta volna: igazságtalannak tartom a 14. havi nyugdíjat, ezért nem veszem fel. Olyannal sem, aki a védett árak ellen beszél, de a kúton azt kéri, hadd fizessen többet. Ilyen nincs. Az igazság az, hogy ezeknek az intézkedéseknek ők is a haszonélvezői, miközben azokat akarják leváltani, akik mindezt létrehozták. Az emberi lélek nem mindig a logika szabályai szerint működik.”

A Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel és Ukrajnával való kapcsolatáraól a miniszterelnök azt mondta: „mindenki a saját szemével nézi a világot. Az ukrán ukrán szemmel, a magyar magyar szemmel.

Az ukrán azt akarja, hogy szálljunk be az ő háborújába. Mi nem akarjuk odaküldeni a fiainkat. Az ukrán azt akarja, hogy adjuk oda a pénzünket. Mi azt mondjuk: itthon is van helye annak a pénznek.

Az ukrán azt akarja, hogy ne vegyünk orosz ener­giát. Mi azt mondjuk: nekünk arra szükségünk van. Ezek nem félreértések, hanem valódi, nehezen feloldható érdekellentétek. Együtt élni lehet velük, de az ukrán követeléseknek nem tudunk eleget tenni” – mondta Orbn Viktor, aki hangsúlyozta: mi komoly segítséget is megpróbáltunk adni. „2024 nyarán Kijevben nyíltan elmondtam Zelenszkij elnöknek, hogy az idő nem az ő oldalukon áll. Jön az amerikai választás, az amerikai politika megváltozik, az oroszok tovább bírják a háborút, és ebből Ukrajna nagyon rosszul fog kijönni. Azt is felajánlottam, hogy ha kívánja, megpróbálok közvetíteni egy tűzszünet vagy békekezdeményezés érdekében. Ezt visszautasították. Én ebben az ügyben nyugodt lelkiismerettel állok. Amit egy magyar vezető megtehetett, azt megtettem. Ezért jogunk van ahhoz, hogy ezt a konfliktust magyar szemmel nézzük” – mondta.

Orbán Viktor szerint az ukránok a végjátékban vannak.

„Kiderült, hogy tévedés volt azt hinniük: miközben Amerika a háború lezárásán dolgozik, ők ezt elutasíthatják, és majd Európa pénzéből, Európa politikai támogatásával mégis jól jönnek ki belőle. Ez súlyos stratégiai hiba volt. Most már mindent megpróbálnak. Ez magyarázza az irreális követeléseiket, az irreális pénzügyi igényeiket, az irreális diplomáciai fellépésüket. De ezen túl leszünk. Az európaiak fogynak ki a pénzből, az amerikai elnök nem fog visszafordulni feléjük, az orosz energiát pedig nem lehet kivonni a világgazdaságból. Mi ezt nem összeesküvésnek látjuk, hanem előrelátható fejleménynek. Szóltunk is előre. Segíteni is próbáltunk. Nem fogadták el.”

A Barátság kőolajvezeték elzárásáról azt mondta:

„az olajblokád célja világos volt: ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Ezért küldte ide az aranykonvojt, ezért dolgoznak megfeszített erővel a titkosszolgálatai Magyarország területén, hogy a Tiszát mint leendő ukránpárti kormányzó pártot megsegítsék.”

Orbán Viktor szerint ukrán nézőpontból Magyarország egy szavazat Brüsszelben, egy pénzforrás, egy fegyverforrás, egy ország, amelynek támogatása kell a háború folytatásához. Az olajblokád mögött az a számítás állt, hogy ha gazdasági zavart okoznak Magyarországon, az meggyengíti a kormányt a választás előtt. „Mi ezt kivédtük. Sőt megmutattuk, hogy nekünk is vannak eszközeink. Ha Ukrajna jól akar kijönni ebből, akkor a választások után helyre kell állítania az olajszállítást. Én készen állok arra, hogy erről tárgyaljunk” – mondta

A Brüsszelel való viszonyról úgy fogalamzott: minden konfliktus kezelhető. „Brüsszelnek is van ereje, nekünk is van. És mindig el lehet jutni odáig, hogy a megállapodás jobb, mint a konfrontáció további élezése. De az igazi probléma nem az, hogy vitáink vannak Brüsszellel. Ilyen másoknak is van.

A valódi gond az, hogy Magyarország szimbólummá vált. Azt mutatjuk, hogy szuverén politikával is lehet talpon maradni, lehet eredményt elérni, lehet vitát vállalni Brüsszellel, ha a nemzeti érdek ezt kívánja. Ezért akarnak bennünket eltakarítani.

Én viszont hiszek abban, hogy ami ma magyar politika, az holnap európai politika lesz. Ehhez azonban időről időre meg kell nyerni a döntő ütközeteket. Most éppen ezt a választást” – mondta Orbán Viktor.

Ezen a héten Magyarországon volt az amerikai alelnök. Orbán Viktor olyan mértékű támogatást kapott az Egyesült Államok elnökétől és alelnökétől, amilyenre talán még nem is volt példa a magyar történelemben, amire azt mondta: „erre nehéz jó szót találni, én fegyverbarátságnak nevezném. Amerika most nem egyszerűen egy szövetségest lát bennünk, hanem partnert a Nyugat lelkéért folyó küzdelemben.

A kérdés az, hogy megőrizhetők-e azok az alapok, amelyekre a Nyugat épült: a kereszténység, a józan ész, a gazdasági szabadság, a nemzeti büszkeség.

A progresszívek ezeket akarják kiszorítani a nyugati politikából. Amerika most ebbe a harcba állt bele teljes súllyal. Ebben a dimenzióban Magyarország áll ma a legközelebb az Egyesült Államokhoz” – mondta a miniszterelnök. „Persze van üzlet, van fegyvervásárlás, van energetikai és innovációs együttműködés is. De mindez alatt ott húzódik egy mélyebb kapcsolat. Nem arról van szó, hogy fontosak vagyunk nekik. Arról van szó, hogy létfontosságúnak tartanak bennünket ebben a szellemi-politikai küzdelemben. Ez történelmi helyzet. Különösen azért, mert nekünk fontos, hogy erős horgony kössön bennünket a nyugati világhoz. Magyarország nyugati keresztény ország. Ebben a közegben vagyunk otthon. Ezt a horgonyt ma Amerika adja meg nekünk Európa helyett” – tette hozzá.

A kérdésre, hogy mit ígér a magyaroknak arra az esetre, hogyha nyer, azt mondta: megvédjük mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben közösen létrehoztunk.

„Megvédjük az idősek biztonságát, a fiatalok boldogulásának esélyét, a családok támogatási rendszerét, és a lehető legkisebb veszteséggel vezetjük át az országot azon az energia- és pénzügyi válságon, amely Európa felé közeledik” – mondta

Orbán Viktor a hajdani híres mondata, hogy „mindenki hozzon magával még egy embert!” kapcsán most úgy fogalmazott: most ennél jobbat mond. Az emberek jobban hisznek a szomszédnak, mint a politikusnak. Ezért nem még egy embert kell hozni, hanem be kell kopogtatni minden szomszédhoz, minden munkatárshoz, minden családtaghoz.

„Nem még egy embert kell hozni, hanem mindenkit. Úgyhogy most az a mondat: mindenki hozzon el mindenkit!”

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjújában.