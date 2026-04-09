2026. április 9. csütörtök Erhard
Egy narancssárga virág jéggel, dérrel borítva.
Nyitókép: Unsplash

Számos helyen fagyott csütörtök reggel – de még hidegebb jön

Infostart / MTI

Mivel tiszta volt az ég, a magasabb légterekbe pedig egy hideg légtömeg tódult be, így országszerte több helyen is jelentősebb fagyok alakultak ki csütörtök hajnalra. Pénteken pedig még ennél hidegebb is lehet.

Sok helyen csökkent fagypont alá a hőmérséklet csütörtök hajnalban, a Nógrád vármegyei Mihálygergén volt a leghidegebb, itt mínusz 5,1 Celsius-fokot mértek – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták: a magasabb légrétegekbe hidegebb légtömeg érkezett, és az éjszaka első felében még kevés volt a felhő, ezért gyorsan csökkent a hőmérséklet, és sok helyen fagypont alá süllyedt.

Felhívták a figyelmet arra: az ilyen helyzetekben nagy szerepe van a felhőzetnek, ugyanis ahogy megérkezett a felhőtakaró, a kisugárzás már nem volt zavartalan, így a hőmérséklet csökkenése is lelassult illetve megállt. Közölték azt is, péntek hajnalban még keményebb fagyok jöhetnek.

A bejegyzéshez készített infografika szerint csütörtök hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Mihálygergén mérték, mínusz 5,1 fokot, míg a legmelegebbet Siófokon, ahol 5,2 fok volt.

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek

Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök csalódott a NATO-ban

Donald Trump nem bízik Iránban

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a Nemzeti Petícióról

Választás 2026: már 192 ezer levélszavazat érkezett

NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet

Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
 
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben - a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

2026. április 9. 12:21
Orbán Viktor bejelentést tett
2026. április 9. 11:38
NVI: ha nagyon szoros a verseny a választás napján, végleges eredmény csak a következő hétvégén lehet
