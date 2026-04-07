2026. április 7. kedd Herman
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Mentőhelikopter érkezett: két vasútvonalon is baleset volt, az egyiken óriásiak a késések

A Győr–Celldömölk vonalon személyvonat alá esett egy ember, és a szolnoki vonalon is baleset történt.

A Győr– Celldömölk vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre kell számítani – írta a Mávinform. A helyszínelés végéig, várhatóan a délelőtti órákig Pápa és Celldömölk között pótlóbuszok szállítják a Helikon InterRégiók és a személyvonatok utasait.

A Katasztrófavédelem közölte: személyvonat alá esett egy ember Mihályházán, a vasúti megállóhelynél.

A pápai hivatásos tűzoltók lapáthordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól az illetőt, majd átadták a mentőknek.

Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A vonaton huszonöten utaztak, információk szerint mentesítő autóbuszjárattal folytatják tovább útjukat.

Baleset történt Szolnoktól délebbre a 4-es és a 442-es főutak kereszteződésénél. A 4602; 4620; 4621; 4622; 4623-as helyközi, illetve a 8-as helyi járatok 25-50 perces késéssel közlekedtek a Mávinform szerint, de a frissített hír szerint „enyhült a forgalom az érintett helyszínen, járataink ismét menetrend szerint közlekednek” – olvasható a Mávinformon.

Oroszország ajánékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok
Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Kritikus ponthoz értek az iráni tárgyalások, havi csúcson a forint

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

