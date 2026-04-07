Mentőhelikopter érkezett: két vasútvonalon is baleset volt, az egyiken óriásiak a késések

A Győr– Celldömölk vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre kell számítani – írta a Mávinform. A helyszínelés végéig, várhatóan a délelőtti órákig Pápa és Celldömölk között pótlóbuszok szállítják a Helikon InterRégiók és a személyvonatok utasait.

A Katasztrófavédelem közölte: személyvonat alá esett egy ember Mihályházán, a vasúti megállóhelynél.

A pápai hivatásos tűzoltók lapáthordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól az illetőt, majd átadták a mentőknek.

Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A vonaton huszonöten utaztak, információk szerint mentesítő autóbuszjárattal folytatják tovább útjukat.

Baleset történt Szolnoktól délebbre a 4-es és a 442-es főutak kereszteződésénél. A 4602; 4620; 4621; 4622; 4623-as helyközi, illetve a 8-as helyi járatok 25-50 perces késéssel közlekedtek a Mávinform szerint, de a frissített hír szerint „enyhült a forgalom az érintett helyszínen, járataink ismét menetrend szerint közlekednek” – olvasható a Mávinformon.