A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Nagy János: a miniszterelnök személyes kapcsolatrendszerét mutatja be a Levelek Orbán Viktorhoz című könyv

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Levelek Orbán Viktorhoz címmel, a Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában, Heil Kristóf Mihály jogtörténész szerkesztésében jelent meg az az új könyv, amely 144 politikus, közéleti személy, tudós, művész és sportoló levelét tartalmazza. A kötet azt mutatja be, hogy Európa legrégebb óta hivatalban lévő kormányfője milyen nagy tapasztalattal rendelkezik – mondta az InfoRádióban Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Levelek Orbán Viktorhoz, ez a címe annak a kiadványnak, amely 144 politikus, közéleti személy, tudós, művész és sportoló miniszterelnöknek írt sorait vonultatja fel; mint Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár az InfoRádióban elmondta, leginkább az volt a válogatás szempontja, hogy bemutassák azt, hogy a kormányfőnek milyen kiépített kapcsolatrendszere van a nagyvilágban.

„A kínai elnöktől a japán császáron és a római pápán át az amerikai elnökig bezárólag; szerettük volna bemutatni, hogy Magyarország miniszterelnöke az országot képviselve mindenkivel korrekt kapcsolatot tart fönn, és ezeknek a tárgyi bizonyítékai ezek a levelek” – mutatott rá.

A könyvbe került leveleket 60 ezer írásból kellett kiválasztani, ezt a munkát Heil Kristóf Mihály jogtörténész és Nagy János végezte el, utóbbi portfóliójához tartozik a miniszterelnök levelezése lassan több mint tíz éve.

Hogy hogyan lehet egy levelezésből kiszűrni, hogy diplomáciai udvariaskodás vagy őszinte sorok-e a tartalma, arról azt mondta: a diplomáciai leveleknél szófordulatok vannak, amelyeket jól fel lehet ismerni, ez a könyvben is szerepel, és vannak olyanok, amelyek személyesebbek, konkrétabbak.

„Nagyon érdekes látni, hogy kézzel kiegészítik a diplomáciai, formális leveleket is, például Silvio Berlusconi, a néhai olasz miniszterelnök is ezt tette. Ráadásul a levelek mellett ott szerepel Orbán Viktornak a megjegyzése, hogy az adott személyről, az adott levélről, témáról milyen gondolatok vannak most 2026-ban” – fűzte hozzá Nagy János.

Szerinte egy rendkívül izgalmas, látványos, szép albumot sikerült létrehozni, bátorít mindenkit, aki szeretné megismerni, hogy vegye kézbe, lapozgassa, feledkezzen bele.

Nagy János ígéri, a könyv nem egy olyan album, amely azt mutatja be, hogy a világ vezetői a miniszterelnököt hogyan dicsérik, inkább olyan, amely arról szól, hogy a miniszterelnök levelezésben van például Soros Györggyel, Barack Obamával vagy Blaskó Péterrel, akik mind párbeszédben vannak a miniszterelnökkel, mert „azt látjuk, tapasztaljuk, hogy eléggé polarizálódott a közélet nemzetközi téren is, és a párbeszéd, a beszélgetés, az érvek ütköztetése egyre kevésbé jelenik meg a közéletben, indulatok és nagyon radikális szavak hangzanak el, amik nem segítik a békességet, ami elvezethet a világ békéjének a visszaszerzéséhez. Meg Magyarország békéjéhez sem”.

Szerinte mindenkinek arra van szüksége, hogy tárgyszerűen, érvek alapján folyjanak a viták a közéletben, ne pedig személyeskedések és vagdalkozások, „hallgassuk meg egymást, beszéljük meg a vitás kérdéseket, és aztán jussunk valamilyen konszenzusra, a békés egyet nem értésre, ahogy a levelét jegyző Roger Scruton is írta,

a békés egyet nem értés kultúráját kell megteremtenünk”.

Reméli, a választások után a megkeményített szívű állampolgárok is felfedezik ennek az igazságát, „egy országunk van, egy nemzetünk van, és közösen tudjuk ezt irányítani, szeretni és dolgozni érte”.

A könyvvel „a legfőbb cél” tehát nem a kampányolás volt, hanem hogy bemutassák: az a magyar miniszterelnök, aki a legrégebb óta hivatalban lévő kormányfő Európában, milyen nagy tapasztalattal rendelkezik, és ez a tapasztalat a mai világban erény.

Fordultak a tőzsdék, egyre vastagabbak a pluszok

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Eközben a magyar tőzsdén ütik a CIG Pannóniát, miután kiderült, hogy a vállalat nem fizet osztalékot. Viszont többek között felpattant az elmúlt napokban nagyot eső 4iG és Opus árfolyama is.

Mi folyik a bankkártyás fizetések körül Magyarországon? Lecsapott a hatóság, minden egy irányba mutat

Bankkártya-terminál üzemeltető cégek kerültek a Gazdasági Versenyhivatal célkeresztjébe, vélhetően megtévesztik üzletfeleiket.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

