Nyitókép: Pexels.com

Komoly természeti átalakulás a Dél-Balatonnál

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett a dél-balatoni Nagy-Berek. Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője az InfoRádiónak elmondta, a dél-balatoni berkek fontos növénytársulások, valamint számos védett növény- és állatfaj otthona.

„A dél-balatoni berkek természeti értékei olyan sokszínűek és olyan nagy értékűek, hogy már régen nemzeti parki státusszal kellett volna őket felruházni. Ezt most sikerült elérnünk, most állt össze a szakmai akarat, és az egyeztetések után az állami szervekkel, civilekkel, önkormányzatokkal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ezt most végre tudta hajtani” – mondta az InfoRádióban Bende Zsolt, a nemzeti park igazgatója.

Természeti értékek tekintetében a Nagy-Berek, illetve a dél-balatoni berkek önmagukban is különleges élőhelyek – jelentette ki az igazgató. Elmondta, ezek a Balaton régi öbölzetének megmaradt zárványterületei, amik olyan élőhelyet adnak a védett, fokozottan védett növények számára, amik teljesen unikálisak. Az itt található növénytársulások nagyon értékesek, és az ezekre piramisszerűen épülő élőlény-közösségek is mind-mind egyediek.

Bende Zsolt kiemelte a berkek madárvilágát, ugyanis ősszel és tavasszal több tízezer egyed vonul keresztül, pihen meg és táplálkozik itt, valamint 110 különböző madárfaj számára költőhelyet is jelent a terület. De persze mivel vizes élőhelyről van szó, így a halak és kétéltűek aránya is magas. Az igazgató leszögezte, hogy nagyon fontos megőrizni a víz mennyiségét és minőségét, hogy fenn lehessen tartani az itt élő állatállományokat.

A berkek legértékesebb élőlényei közé tartozik a rétisas, a kanalasgém, a nagy kócsag, a bölömbika, a fülemülesitke, valamint a réce- és lúdfajok sokasága. A halak közül a lápi póc, a réti csík, a kurta baing fordul elő itt, kétéltűfronton pedig a vöröshasú unkát, a pettyes gőtét, a dunai tarajosgőtét említette Bende Zsolt. Az emlősökről is beszélt, hiszen nagyon értékes lakója a területnek a vidra, a vadmacska, valamint a második jégkorszak egyik reliktumfaja, az északi pocok.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője elmondta, Magyarországon összesen 10 nemzeti park igazgatóság van, ez a mostani bővítéssel nem változott, ugyanis most a Balaton-felvidéki bővült. Hozzátette, a szóban forgó parknak az északi parton is találhatók területei, így a tanúhegyek közötti medencék és a Kis-Balaton, és ezekhez csatlakozott harmadikként a Dél-Balatoni Berkek elnevezésű terület. Ez magába foglalja a Nagy-Berket és az Ordacsehi-berket is.

Az oroszok új internethálózatot építenek

Az oroszok új internethálózatot építenek
Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában

Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában

Több ígéretes vállalkozás is bemutatkozott, ám csak két projekt nyerte el a Cápák támogatását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

