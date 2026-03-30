Komoly természeti átalakulás a Dél-Balatonnál

„A dél-balatoni berkek természeti értékei olyan sokszínűek és olyan nagy értékűek, hogy már régen nemzeti parki státusszal kellett volna őket felruházni. Ezt most sikerült elérnünk, most állt össze a szakmai akarat, és az egyeztetések után az állami szervekkel, civilekkel, önkormányzatokkal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ezt most végre tudta hajtani” – mondta az InfoRádióban Bende Zsolt, a nemzeti park igazgatója.

Természeti értékek tekintetében a Nagy-Berek, illetve a dél-balatoni berkek önmagukban is különleges élőhelyek – jelentette ki az igazgató. Elmondta, ezek a Balaton régi öbölzetének megmaradt zárványterületei, amik olyan élőhelyet adnak a védett, fokozottan védett növények számára, amik teljesen unikálisak. Az itt található növénytársulások nagyon értékesek, és az ezekre piramisszerűen épülő élőlény-közösségek is mind-mind egyediek.

Bende Zsolt kiemelte a berkek madárvilágát, ugyanis ősszel és tavasszal több tízezer egyed vonul keresztül, pihen meg és táplálkozik itt, valamint 110 különböző madárfaj számára költőhelyet is jelent a terület. De persze mivel vizes élőhelyről van szó, így a halak és kétéltűek aránya is magas. Az igazgató leszögezte, hogy nagyon fontos megőrizni a víz mennyiségét és minőségét, hogy fenn lehessen tartani az itt élő állatállományokat.

A berkek legértékesebb élőlényei közé tartozik a rétisas, a kanalasgém, a nagy kócsag, a bölömbika, a fülemülesitke, valamint a réce- és lúdfajok sokasága. A halak közül a lápi póc, a réti csík, a kurta baing fordul elő itt, kétéltűfronton pedig a vöröshasú unkát, a pettyes gőtét, a dunai tarajosgőtét említette Bende Zsolt. Az emlősökről is beszélt, hiszen nagyon értékes lakója a területnek a vidra, a vadmacska, valamint a második jégkorszak egyik reliktumfaja, az északi pocok.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője elmondta, Magyarországon összesen 10 nemzeti park igazgatóság van, ez a mostani bővítéssel nem változott, ugyanis most a Balaton-felvidéki bővült. Hozzátette, a szóban forgó parknak az északi parton is találhatók területei, így a tanúhegyek közötti medencék és a Kis-Balaton, és ezekhez csatlakozott harmadikként a Dél-Balatoni Berkek elnevezésű terület. Ez magába foglalja a Nagy-Berket és az Ordacsehi-berket is.