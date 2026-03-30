Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint csak a DK akadályozhatja meg a Fidesz–Mi Hazánk-koalíciót. Dobrev Klára erről a párt 13. kerületi rendezvényén beszélt szombaton. Beszédében úgy fogalmazott: a DK azért indul a választáson, mert „tele van a hócipőnk” Orbán Viktor rendszerével és az egyetlen mód a leváltására, ha a DK ott van az Országgyűlésben.

„Ebben az országban akkor lesz kormányváltás, ha erős DK van a parlamentben, és akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben”

– tette hozzá.

A DK-nak nemcsak Orbán Viktor személyével, nemcsak a NER „korrupciójával” van baja, hanem az egész rendszerrel – mutatott rá. „A nyugdíjszámítástól a mezőgazdaságig, az öntözésig, az egészségünktől az oktatásig, a gyermekvédelemtől a kultúráig, a sajtószabadságtól a bíróságokig, mindennel bajuk van” – sorolta. Ma Magyarországon azok közül a pártok közül, akik elég bátrak, határozottak és gerincesek ahhoz, hogy elinduljanak Orbán Viktor rendszerével szemben, egyedül a Demokratikus Koalíciónak van rendszerváltó programja – tette hozzá.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy a kormánypártok szerinte egy alternatív valóságot mutatnak a választóknak. „A jobboldali világ fölépíti a maga teljesen alternatív univerzumát. A jobboldali világ fölépíti mondjuk az egészségügyben a magánkórházakat, magánrendelőket, mintha Svájcban jártálnánk… Gyakorlatilag, ha van pénzed, meggyógyulsz, (…) ha nincs pénzed, akkor belehalsz. Ilyen világot hoztak létre” – fogalmazott a DK elnöke, aki szerint hasonló a helyzet az oktatásban is.

A DK elnöke hozzátette pártjuk következetesen baloldali rendszerváltó programot képvisel, és nem hajlandó feladni az elveit taktikai okokból sem. Kitért arra is, hogy a Mi Hazánk bent lesz a parlamentben, és meg fogja szavazni, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, ezért minden egyes Mi hazánkos képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s képviselőnek kell ellensúlyoznia az Országgyűlésben.