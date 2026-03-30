INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt budapesti kampányrendezvényén az Újlipótvárosi Klub Galériában 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A Demokratikus Koalíciónak kulcsszerepe lehet a választások utáni politikai helyzet alakulásában – véli Dobrev Klára, a párt elnöke.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint csak a DK akadályozhatja meg a Fidesz–Mi Hazánk-koalíciót. Dobrev Klára erről a párt 13. kerületi rendezvényén beszélt szombaton. Beszédében úgy fogalmazott: a DK azért indul a választáson, mert „tele van a hócipőnk” Orbán Viktor rendszerével és az egyetlen mód a leváltására, ha a DK ott van az Országgyűlésben.

„Ebben az országban akkor lesz kormányváltás, ha erős DK van a parlamentben, és akkor lesz rendszerváltás, ha erős DK van a parlamentben”

– tette hozzá.

A DK-nak nemcsak Orbán Viktor személyével, nemcsak a NER „korrupciójával” van baja, hanem az egész rendszerrel – mutatott rá. „A nyugdíjszámítástól a mezőgazdaságig, az öntözésig, az egészségünktől az oktatásig, a gyermekvédelemtől a kultúráig, a sajtószabadságtól a bíróságokig, mindennel bajuk van” – sorolta. Ma Magyarországon azok közül a pártok közül, akik elég bátrak, határozottak és gerincesek ahhoz, hogy elinduljanak Orbán Viktor rendszerével szemben, egyedül a Demokratikus Koalíciónak van rendszerváltó programja – tette hozzá.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy a kormánypártok szerinte egy alternatív valóságot mutatnak a választóknak. „A jobboldali világ fölépíti a maga teljesen alternatív univerzumát. A jobboldali világ fölépíti mondjuk az egészségügyben a magánkórházakat, magánrendelőket, mintha Svájcban jártálnánk… Gyakorlatilag, ha van pénzed, meggyógyulsz, (…) ha nincs pénzed, akkor belehalsz. Ilyen világot hoztak létre” – fogalmazott a DK elnöke, aki szerint hasonló a helyzet az oktatásban is.

A DK elnöke hozzátette pártjuk következetesen baloldali rendszerváltó programot képvisel, és nem hajlandó feladni az elveit taktikai okokból sem. Kitért arra is, hogy a Mi Hazánk bent lesz a parlamentben, és meg fogja szavazni, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, ezért minden egyes Mi hazánkos képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s képviselőnek kell ellensúlyoznia az Országgyűlésben.

Elhunyt Nádasdy Ádám

Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Rejtélyes vagyonok kerülnek elő a semmiből: egyre gyakrabban örökölnek a magyarok külföldi- és kriptopénzeket

Rejtélyes vagyonok kerülnek elő a semmiből: egyre gyakrabban örökölnek a magyarok külföldi- és kriptopénzeket

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből. A hagyaték átadása jellemzően akkor tart ennél hosszabb ideig, ha vita van az örökösök között és bírósághoz fordulnak vagy olyan külföldi vagyontárgy – például bankszámla, adriai nyaraló, vitorlás – is van a hagyatékban, amelyről nehezen lehet hivatalos információt szerezni. Az örökösök a vagyontárgyak pontos összegyűjtésével és az egyezségre törekvéssel is tudják gyorsítani a hagyatéki eljárást.

Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 08:30
Hatalmas összegű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház
2026. március 30. 08:18
Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér
